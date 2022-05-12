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Пасечник назвал интеграцию с Россией единственно верным путем для ЛНР

Пасечник назвал интеграцию с Россией единственно верным путем для ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022

Пасечник назвал интеграцию с Россией единственно верным путем для ЛНР

Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией, заявил... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:35

2022-05-12T08:35

2022-05-12T08:38

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.​​"Восемь лет назад народ Луганщины сделал свой выбор: в едином порыве провел референдум, проголосовал за свободу, независимость и суверенитет региона, сказав "нет" преступным олигархам и националистам, незаконно пришедшим к власти в Киеве. Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство граждан – так началась история молодого государства, выбравшего единственно верный путь – интеграцию с Россией", - заявил Пасечник в обращении по случаю Дня республики.По его словам, за это время жители республики "прошли немало испытаний: боролись с блокадами, объявленными Украиной, возрождали экономику, залечивали раны войны и восстанавливали все, что так усиленно, ожесточенно пытались разрушить украинские фашисты"."День республики в этом году мы впервые отмечаем с тысячами соотечественников, освобожденных от гнета и оккупации киевских нацистов. Объединив сильный, непоколебимый донбасский характер, трудолюбие, огромный творческий и профессиональный потенциал, уверен, вместе мы преодолеем все испытания и обеспечим достойную, стабильную жизнь нашим детям и всем последующим поколениям", - добавил он.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787824411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина, россия