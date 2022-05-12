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Пасечник назвал интеграцию с Россией единственно верным путем для ЛНР
Пасечник назвал интеграцию с Россией единственно верным путем для ЛНР - РИА Новости, 12.05.2022
Пасечник назвал интеграцию с Россией единственно верным путем для ЛНР
Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией, заявил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:35
2022-05-12T08:35
2022-05-12T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство граждан, выбрав единственно верный путь – интеграцию с Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Восемь лет назад народ Луганщины сделал свой выбор: в едином порыве провел референдум, проголосовал за свободу, независимость и суверенитет региона, сказав "нет" преступным олигархам и националистам, незаконно пришедшим к власти в Киеве. Решение о провозглашении Луганской Народной Республики поддержало абсолютное большинство граждан – так началась история молодого государства, выбравшего единственно верный путь – интеграцию с Россией", - заявил Пасечник в обращении по случаю Дня республики.По его словам, за это время жители республики "прошли немало испытаний: боролись с блокадами, объявленными Украиной, возрождали экономику, залечивали раны войны и восстанавливали все, что так усиленно, ожесточенно пытались разрушить украинские фашисты"."День республики в этом году мы впервые отмечаем с тысячами соотечественников, освобожденных от гнета и оккупации киевских нацистов. Объединив сильный, непоколебимый донбасский характер, трудолюбие, огромный творческий и профессиональный потенциал, уверен, вместе мы преодолеем все испытания и обеспечим достойную, стабильную жизнь нашим детям и всем последующим поколениям", - добавил он.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787824411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина, россия
08:35 12.05.2022 (обновлено: 08:38 12.05.2022)
Пасечник назвал интеграцию с Россией единственно верным путем для ЛНР
Глава ЛНР Пасечник назвал интеграцию с Россией единственно верным путем для республики