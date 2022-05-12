https://ria.ru/20220512/dnr-1788060713.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 29 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 29 украинских националистов - РИА Новости, 12.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 29 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за минувшие сутки уничтожили 29 украинских националистов и два танка. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:39

2022-05-12T10:39

2022-05-12T10:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за минувшие сутки уничтожили 29 украинских националистов и два танка."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 29 украинских националистов, одну огневую позицию гаубиц Д-30, два танка, одну зенитную установку ЗУ-30, одну БМП, две бронированные машины", - сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале. Кроме того, силы ДНР захватили один танк, одну БМП, две бронированные машины и четыре грузовика.Отмечается, что благодаря официальному боту обратной связи Народной милиции ДНР силы республики за сутки поразили более 80 огневых точек украинских войск, уничтожили более 30 полевых артиллерийских складов. По данным Народной милиции, за прошедшие сутки пятеро украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр