https://ria.ru/20220512/dnr-1788049765.html

В ДНР за 85 дней погибли 111 мирных жителей

В ДНР за 85 дней погибли 111 мирных жителей - РИА Новости, 12.05.2022

В ДНР за 85 дней погибли 111 мирных жителей

Сто одиннадцать мирных жителей погибли за 85 дней эскалации в Донецкой народной республике, 512 человек, в том числе 42 ребенка, получили ранения, сообщает... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:40

2022-05-12T09:40

2022-05-12T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Сто одиннадцать мирных жителей погибли за 85 дней эскалации в Донецкой народной республике, 512 человек, в том числе 42 ребенка, получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 85 дней эскалации погибли 111 мирных жителей, в т.ч. четверо детей. Ранения различной степени тяжести получили 512 мирных жителей, в том числе 42 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.За этот период представительство зафиксировало 2694 обстрела, из них с применением тяжелого вооружения – 2434. Всего украинские войска выпустили 26 678 боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3863 ракеты из РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, донбасс