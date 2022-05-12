https://ria.ru/20220512/britaniya-1788186579.html

Сотрудников правительства Британии оштрафовали за нарушения мер по COVID-19

Сотрудников правительства Британии оштрафовали за нарушения мер по COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2022

Сотрудников правительства Британии оштрафовали за нарушения мер по COVID-19

Полиция Лондона в общей сложности выписала более 100 штрафов за нарушения ковидных ограничений в правительственных зданиях, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:06

2022-05-12T18:06

2022-05-12T18:53

в мире

борис джонсон

филипп (король бельгии)

елизавета ii

лондон

великобритания

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154854/73/1548547381_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_11348e2727544caa32e32db3709e538b.jpg

ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Полиция Лондона в общей сложности выписала более 100 штрафов за нарушения ковидных ограничений в правительственных зданиях, говорится в сообщении ведомства."По состоянию на 12 мая, в рамках расследования по нарушению норм по COVID-19 в Уайтхолле и на Даунинг-стрит полиция выписала более 100 штрафов", - говорится в сообщении.Полиция ранее уже объявляла о двух "волнах" штрафов правительственным сотрудникам за вечеринки в правительственных зданиях во время локдауна, о первых 20 штрафах стало известно в конце марта, еще более 30 – в апреле.Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей. Полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, борис джонсон, филипп (король бельгии), елизавета ii, лондон, великобритания, коронавирус covid-19, коронавирусы