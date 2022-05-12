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Сотрудников правительства Британии оштрафовали за нарушения мер по COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2022
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Сотрудников правительства Британии оштрафовали за нарушения мер по COVID-19
Сотрудников правительства Британии оштрафовали за нарушения мер по COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2022
Сотрудников правительства Британии оштрафовали за нарушения мер по COVID-19
Полиция Лондона в общей сложности выписала более 100 штрафов за нарушения ковидных ограничений в правительственных зданиях, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:06
2022-05-12T18:53
в мире
борис джонсон
филипп (король бельгии)
елизавета ii
лондон
великобритания
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Полиция Лондона в общей сложности выписала более 100 штрафов за нарушения ковидных ограничений в правительственных зданиях, говорится в сообщении ведомства."По состоянию на 12 мая, в рамках расследования по нарушению норм по COVID-19 в Уайтхолле и на Даунинг-стрит полиция выписала более 100 штрафов", - говорится в сообщении.Полиция ранее уже объявляла о двух "волнах" штрафов правительственным сотрудникам за вечеринки в правительственных зданиях во время локдауна, о первых 20 штрафах стало известно в конце марта, еще более 30 – в апреле.Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей. Полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.
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в мире, борис джонсон, филипп (король бельгии), елизавета ii, лондон, великобритания, коронавирус covid-19, коронавирусы
18:06 12.05.2022 (обновлено: 18:53 12.05.2022)
 
Сотрудников правительства Британии оштрафовали за нарушения мер по COVID-19

В Британии сотрудников правительства более ста раз штрафовали за нарушения мер по COVID-19

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкПолицейские на улице Лондона
Полицейские на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Полицейские на улице Лондона. Архивное фото
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ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Полиция Лондона в общей сложности выписала более 100 штрафов за нарушения ковидных ограничений в правительственных зданиях, говорится в сообщении ведомства.
"По состоянию на 12 мая, в рамках расследования по нарушению норм по COVID-19 в Уайтхолле и на Даунинг-стрит полиция выписала более 100 штрафов", - говорится в сообщении.
Полиция ранее уже объявляла о двух "волнах" штрафов правительственным сотрудникам за вечеринки в правительственных зданиях во время локдауна, о первых 20 штрафах стало известно в конце марта, еще более 30 – в апреле.
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей. Полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.
В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.
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