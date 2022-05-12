https://ria.ru/20220512/azovstal-1788071373.html

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о военных ВСУ на "Азовстали"

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о военных ВСУ на "Азовстали" - РИА Новости, 12.05.2022

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о военных ВСУ на "Азовстали"

В Кремле переадресовали к Минобороны РФ вопрос о возможности обмена украинских военных, находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, на российских... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:21

2022-05-12T11:21

2022-05-12T11:28

специальная военная операция на украине

в мире

ирина верещук

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

мариуполь

украина

оон

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Кремле переадресовали к Минобороны РФ вопрос о возможности обмена украинских военных, находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, на российских военнопленных.Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в среду, что Киев предложил обменять раненых украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе на российских военнопленных."Это вопрос к военным", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, рассматривается ли такое предложение.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Российский президент назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни солдат и офицеров ВС РФ, и распорядился заблокировать зону "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела". В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гумкоридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения Мариуполя отдан приказ отменить штурм "Азовстали", всем сложившим оружие гарантируется жизнь.Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что благодаря беспрецедентным мерам РФ и при участии ООН и МККК с "Азовстали" эвакуированы мирные граждане, удалось спасти 51 человека, в том числе 11 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ирина верещук, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, мариуполь, украина, оон, вооруженные силы рф, россия, международный комитет красного креста (мккк), дмитрий песков, вооруженные силы украины