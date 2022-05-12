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Эксперты рассказали, как купить билеты Turkish Airlines в России - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220512/aviakompanii-1788185373.html
Эксперты рассказали, как купить билеты Turkish Airlines в России
Эксперты рассказали, как купить билеты Turkish Airlines в России - РИА Новости, 12.05.2022
Эксперты рассказали, как купить билеты Turkish Airlines в России
Оплатить билеты авиакомпании Turkish Airlines онлайн картой "Мир" сейчас невозможно, да и раньше с этим были проблемы, рассказали в кол-центре. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:41
2022-05-12T20:41
туризм
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Оплатить билеты авиакомпании Turkish Airlines онлайн картой "Мир" сейчас невозможно, да и раньше с этим были проблемы, рассказали в кол-центре.Напомним, в середине апреля появилась информация, что на сайте Turkish Airlines снова есть возможность оплаты билетов за российские рубли. До этого опция на пару месяцев исчезала с портала перевозчика.Теперь, как пишут СМИ и туристы, оплата картой "Мир" недоступна. Последние удачные попытки приобрести перелет на сайте Turkish Airlines были вчера. Правда, в самой авиакомпании рассказывали, что оплата картой "Мир" проходила не всегда. В большинстве случаев купить таким образом билет или дополнительные услуги на борту не получалось.Сотрудники компаний-агрегаторов уточнили, что существует четвертый вариант – обратиться к посредникам. "Туристы могут продолжать планировать свои поездки, оплачивая в том числе авиабилеты любыми картами российских банков", – пояснили в OneTwoTrip."У нас можно оплатить билеты любыми банковскими картами, выпущенными в России, в том числе картой "Мир", – подтвердили в Туту.ру.Правда, эксперты уточнили, что, к сожалению, пока нет продажи дополнительных услуг на борту. Но у Turkish Airlines в целом много всяких опций включено в тариф, в том числе, например, багаж и питание.
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туризм, turkish airlines, туту.ру, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, авиабилеты, авиакомпании
20:41 12.05.2022
 
Эксперты рассказали, как купить билеты Turkish Airlines в России

Купить билеты Turkish Airlines онлайн с помощью карты "Мир" нельзя, уточнили в компании

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир регистрируется на рейс в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажир регистрируется на рейс в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Оплатить билеты авиакомпании Turkish Airlines онлайн картой "Мир" сейчас невозможно, да и раньше с этим были проблемы, рассказали в кол-центре.
Напомним, в середине апреля появилась информация, что на сайте Turkish Airlines снова есть возможность оплаты билетов за российские рубли. До этого опция на пару месяцев исчезала с портала перевозчика.
Теперь, как пишут СМИ и туристы, оплата картой "Мир" недоступна. Последние удачные попытки приобрести перелет на сайте Turkish Airlines были вчера. Правда, в самой авиакомпании рассказывали, что оплата картой "Мир" проходила не всегда. В большинстве случаев купить таким образом билет или дополнительные услуги на борту не получалось.

"У вас есть три способа, – пояснили корреспонденту РИА Новости в кол-центре Turkish Airlines. – Первый – расплатиться на сайте картой зарубежного банка. Второй – попросить владельца такой карты приобрести билеты за вас. Третий – лично приехать в офис Turkish Airlines".

Сотрудники компаний-агрегаторов уточнили, что существует четвертый вариант – обратиться к посредникам.
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"Туристы могут продолжать планировать свои поездки, оплачивая в том числе авиабилеты любыми картами российских банков", – пояснили в OneTwoTrip.
"У нас можно оплатить билеты любыми банковскими картами, выпущенными в России, в том числе картой "Мир", – подтвердили в Туту.ру.
Правда, эксперты уточнили, что, к сожалению, пока нет продажи дополнительных услуг на борту. Но у Turkish Airlines в целом много всяких опций включено в тариф, в том числе, например, багаж и питание.
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