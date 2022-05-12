https://ria.ru/20220512/aviakompanii-1788185373.html

Эксперты рассказали, как купить билеты Turkish Airlines в России

Эксперты рассказали, как купить билеты Turkish Airlines в России - РИА Новости, 12.05.2022

Эксперты рассказали, как купить билеты Turkish Airlines в России

Оплатить билеты авиакомпании Turkish Airlines онлайн картой "Мир" сейчас невозможно, да и раньше с этим были проблемы, рассказали в кол-центре. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:41

2022-05-12T20:41

2022-05-12T20:41

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Оплатить билеты авиакомпании Turkish Airlines онлайн картой "Мир" сейчас невозможно, да и раньше с этим были проблемы, рассказали в кол-центре.Напомним, в середине апреля появилась информация, что на сайте Turkish Airlines снова есть возможность оплаты билетов за российские рубли. До этого опция на пару месяцев исчезала с портала перевозчика.Теперь, как пишут СМИ и туристы, оплата картой "Мир" недоступна. Последние удачные попытки приобрести перелет на сайте Turkish Airlines были вчера. Правда, в самой авиакомпании рассказывали, что оплата картой "Мир" проходила не всегда. В большинстве случаев купить таким образом билет или дополнительные услуги на борту не получалось.Сотрудники компаний-агрегаторов уточнили, что существует четвертый вариант – обратиться к посредникам. "Туристы могут продолжать планировать свои поездки, оплачивая в том числе авиабилеты любыми картами российских банков", – пояснили в OneTwoTrip."У нас можно оплатить билеты любыми банковскими картами, выпущенными в России, в том числе картой "Мир", – подтвердили в Туту.ру.Правда, эксперты уточнили, что, к сожалению, пока нет продажи дополнительных услуг на борту. Но у Turkish Airlines в целом много всяких опций включено в тариф, в том числе, например, багаж и питание.

https://ria.ru/20220512/reysy-1788193650.html

https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785270984.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, turkish airlines, туту.ру, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, авиабилеты, авиакомпании