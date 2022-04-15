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Turkish Airlines начала продавать билеты за рубли - РИА Новости, 15.04.2022
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Туризм
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Turkish Airlines начала продавать билеты за рубли
Turkish Airlines начала продавать билеты за рубли - РИА Новости, 15.04.2022
Turkish Airlines начала продавать билеты за рубли
На сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплаты билетов за российские рубли, эта опция была недоступна в течение двух последних месяцев, сообщает... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:59
2022-04-15T14:59
туризм
туризм
turkish airlines
visa, inc.
mastercard, inc.
карта "мир"
рубль
новости - туризм
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплаты билетов за российские рубли, эта опция была недоступна в течение двух последних месяцев, сообщает АТОР.При в списке возможных валют (в верхнем правом углу на сайте) появился российский рубль. Если его выбрать, то стоимость билетов будет отображаться соответствующим образом.После ввода персональных данных пассажира на финальном этапе покупки перевозки открывается окошко "выберите способ оплаты". В графе "кредитная/дебетовая карта" есть значок национальной платежной системы "Мир". При выборе карты "Мир" платеж производится в рублях.Отдельно указана возможность воспользоваться "пластиком" UnionPay.По карте "Мир" и прежде было можно приобрести билет на сайте Turkish Airlines, но в турецких лирах. Теперь же все стало проще и удобнее: оплата по "Миру" проходит сразу в рублях.Воспользоваться картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, по-прежнему нельзя.
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туризм, turkish airlines, visa, inc., mastercard, inc., карта "мир", рубль, новости - туризм, туристы, авиакомпании, авиабилеты
14:59 15.04.2022
 
Turkish Airlines начала продавать билеты за рубли

На сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплаты билетов в рублях

© Flickr / BriYYZBoeing 777-300ER авиакомпании Turkish Airlines
Boeing 777-300ER авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Flickr / BriYYZ
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплаты билетов за российские рубли, эта опция была недоступна в течение двух последних месяцев, сообщает АТОР.
При в списке возможных валют (в верхнем правом углу на сайте) появился российский рубль. Если его выбрать, то стоимость билетов будет отображаться соответствующим образом.
После ввода персональных данных пассажира на финальном этапе покупки перевозки открывается окошко "выберите способ оплаты". В графе "кредитная/дебетовая карта" есть значок национальной платежной системы "Мир". При выборе карты "Мир" платеж производится в рублях.
Отдельно указана возможность воспользоваться "пластиком" UnionPay.
По карте "Мир" и прежде было можно приобрести билет на сайте Turkish Airlines, но в турецких лирах. Теперь же все стало проще и удобнее: оплата по "Миру" проходит сразу в рублях.
Воспользоваться картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, по-прежнему нельзя.
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