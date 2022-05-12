https://ria.ru/20220512/armeniya-1788183004.html

Оппозиция продолжила шествие после митинга у Генпрокуратуры в Ереване

Оппозиция продолжила шествие после митинга у Генпрокуратуры в Ереване - РИА Новости, 12.05.2022

Оппозиция продолжила шествие после митинга у Генпрокуратуры в Ереване

Оппозиция Армении, требующая отставки премьера Армении Никола Пашиняна, продолжила шествие после митинга у здания Генеральной прокуратуры, куда направилась,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:48

2022-05-12T17:48

2022-05-12T17:52

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ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Оппозиция Армении, требующая отставки премьера Армении Никола Пашиняна, продолжила шествие после митинга у здания Генеральной прокуратуры, куда направилась, чтобы поддержать собравшихся там родственников военных, погибших во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года.Ранее родственники погибших военных потребовали от Генпрокуратуры возбудить дело против Пашиняна. Поводом к подаче ходатайства стало заявление, сделанное Пашиняном в парламенте 13 апреля. Тогда армянский премьер утверждал, что можно было "пресечь войну" в Карабахе, и в результате этого "была бы та же ситуация, но без жертв". Истцы считают, что Пашинян, "заранее представляя и предвидя последствия, человеческие жертвы, умышленно не пресек войну".Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" заявил в ходе митинга, что родственники погибших военных требуют задержания Пашиняна "и это требование обосновано". "Пашинян может скрыться, совершить новое деяние, в частности, пойти на новые территориальные уступки Азербайджану, повлиять на ход следствия", - сказал Казинян. Кроме того, по его словам, Генеральная прокуратура должна проследить, что премьер лично явился к следователям для дачи показаний.После непродолжительного митинга у здания Генеральной прокуратуры, демонстранты продолжили шествие по центральным улицам столицы,Генеральный прокурор Армении Артур Давтян ранее заявил, что жалоба родственников армянских военных, погибших во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года, поданная против Пашиняна, должна быть рассмотрена в рамках уже расследуемого уголовного дела. Он уточнил, что речь идет о деле, возбужденном еще в 2021 году на основании заявления экс-главы генштаба Мовсеса Акопяна в Антикоррупционном комитете, в рамках которого расследуется подготовленность к войне, добросовестность выполнения военно-политическим руководством своих обязанностей в военное время.В ноябре 2020 года Акопян обвинил военно-политическое руководство Армении в многочисленных ошибках во время эскалации в Карабахе, связанных с мобилизацией, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение. В частности, он заявил, что власти страны через несколько дней после начала боевых действий остановили процесс мобилизации, а закупленные Арменией истребители Су-30СМ были приобретены без ракет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220511/armeniya-1787970238.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, ереван, протесты