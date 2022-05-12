https://ria.ru/20220512/amerika-1787992676.html

Аборт преткновения: Америка борется не на жизнь, а на смерть

Аборт преткновения: Америка борется не на жизнь, а на смерть - РИА Новости, 12.05.2022

Аборт преткновения: Америка борется не на жизнь, а на смерть

Известно, что смысл существования в нашем мире Америки в том, чтобы было на что показывать пальцем и говорить: "Смотрите, дети, так жить нельзя". И вот новый... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:00

2022-05-12T08:00

2022-05-12T14:14

в мире

джанет йеллен

америка

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Известно, что смысл существования в нашем мире Америки в том, чтобы было на что показывать пальцем и говорить: "Смотрите, дети, так жить нельзя". И вот новый пример тому.Какая, думаете, сейчас там главная тема, от которой трясет всех: Украина, дикий рост цен, падение рейтинга президента Байдена? Нет, аборты.Например, позавчера министр финансов США Джанет Йеллен в ходе ежегодного доклада конгрессу совета по надзору за финансовой стабильностью заявила, что "отмена права женщин принимать решения о том, когда и заводить ли вообще детей, окажет разрушительное воздействие на экономику и отбросит женщин на десятилетия назад".История началась на прошлой неделе: из Верховного суда страны утек черновик решения суда по иску о праве на аборт. Суд уже признал, что документ подлинный, хотя это ведь только черновик; и тут думаешь: а что было бы, если б речь шла уже о готовом решении? Черновик — и, возможно, само будущее решение — не то чтобы запрещает прерывание беременности, но существенно ограничивает право на аборт.Кстати, для желающих самим покопаться в сотнях тысяч публикаций на эту тему: она известна по именам подавших судебный иск, то есть по делу Roe & Wade.Чтобы понять, что с людьми (и страной) творится, достаточно просто посмотреть на заголовки в The New York Times: подобными материалами заполнена чуть ли не половина объема издания уже который день.Итак: "Черновик вызывает озабоченность политизацией Верховного суда", "Байден стал неожиданным поборником права на аборт", "Женщина в техасской клинике описывает свой путь между требованиями религии, культуры и закона", "Слухи о том, как случилась утечка, циркулируют по Вашингтону", "Утекшие документы бросают вызов десятилетиям исследований об абортах и законе", "В разделенной Америке корпорации не хотят говорить об абортах. Но им, возможно, придется это делать", "Следующее поле битвы — таблетка для микроабортов", "Четыре повода ужаснуться"…Тут надо заметить, что перевод заголовков слегка упрощенный и сокращенный и список далеко не полный.Что все это означает? Ну, например, что на промежуточных выборах в конгресс США предстоящей осенью ни один кандидат не сможет занять нейтральную позицию: или он "за жизнь", или "за выбор". То есть или республиканец, или демократ. Правда, и раньше так было. Но, как видим, накал на эту тему таков, что уже и корпорациям, и, возможно, медиаперсонажам, а потом и вообще всем американцам просто придется по любому поводу обозначать свою позицию и люто — в западном стиле — ненавидеть тех, кто на той стороне. Так сейчас живут их общества.Утечка была, конечно, спланированной акцией, поскольку она дает шанс демократам перейти в наступление на своих оппонентов. Их ход мысли такой: против абортов выступили судьи, назначенные при республиканцах, и вот вам результат. Идите и голосуйте.Надо быть очень нейтральным человеком, например китайцем с ресурса Global Times, чтобы четко обозначить свое отношение к этой ситуации. Примерно так: инцидент породил дискуссию, действительно ли Вашингтон сделает этот поразительный шаг назад по части прав женщин и вызовет нарастающие протесты по всей стране. Американские политические силы не беспокоятся о том, что это способно подтолкнуть к еще более глубоким и острым разногласиям в стране. Либералы и консерваторы доводят свои расхождения до крайности, что может еще больше деформировать общество. В итоге приходит в упадок "мягкая сила" США, да и "жесткая" тоже.Что ж, можно и так описать эту ситуацию. Здесь интересно упоминание либералов и консерваторов: американская склока из-за абортов заставляет по-новому посмотреть на очень важный — особенно для российского общества — вопрос: а кто это такие — либералы и консерваторы?Британские ученые утверждают, что речь идет о двух генетически разных видах млекопитающих, что доказывает их научный опыт, когда добровольцев с той и другой стороны заставляли нюхать друг друга. Оказывается, консерваторы и либералы очень четко распознают оппонентов по запаху, примерно как кошки с собаками.Если же подойти к вопросу с идейных позиций и избежать при этом нудного цитирования классиков обеих школ мысли, то тут все просто. Во-первых, слова всегда обманчивы, иногда выворачиваются наизнанку, например, "демократ" и "либерал" сегодня — это дико нетерпимое и агрессивное, нелиберальное и недемократическое существо. Оно считает, что общества и государства не только могут, но чуть ли не обязаны улучшать человеческую породу всякими мягкими или жесткими кампаниями, все время и всех воспитывать ради светлого и близкого будущего. А консерваторы — это те, кто полагает: человеческие общества складываются постепенно, веками, вырабатывают свою культуру (какая есть), и любые элиты, включая государство, должны исходить из того, что есть (как видим, это очень либерально). Работа элит не в том, чтобы улучшать людей по своему хотению, а в предотвращении драки, когда одни не соглашаются с другими.Итак, в истории с Верховным судом — и в целом — американские консерваторы неожиданно выступают в качестве довольно радикальных либералов, навязывая свои убеждения людям, которые имеют совершенно другие взгляды. Ну пусть разбираются: это Америка, это их проблемы.И не то чтобы это были новые для человечества проблемы. Здесь вопрос, упирающийся исключительно в мировоззрение человека: что такое жизнь? Когда она начинается: с момента зачатия или рождения? Наука тут не поможет — только философия, а ее еще надо всем сердцем принять.И ведь философия действительно способна расколоть целые общества. Нечто похожее было в первые столетия христианства, в той Римской империи, что со столицей в Константинополе. Тогда вопрос о святой Троице, то есть о сущности Бога, не только был предметом дискуссий епископов (со взаимным отлучением от церкви), но и решался штурмом городов в одном и том же государстве. Иными словами, люди, как сегодня в США, просто не желали жить рядом с теми, чьи убеждения радикально отличаются.И это то, чего надо избегать. Америка учит нас в данном случае тому, что просто нельзя позволять доводить дело до крайности, когда две примерно равные части общества сцепляются, выясняя не только "что такое американец" (а споры эти там тоже идут), но и что такое жизнь. Хотя "нельзя доводить" — это тоже из серии личных убеждений и только.

https://ria.ru/20220503/ssha-1786667736.html

https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html

https://ria.ru/20220507/black-1785361041.html

https://ria.ru/20220506/ukraina-1787299278.html

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в мире, джанет йеллен, америка, сша, украина, конгресс сша, авторы