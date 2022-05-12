https://ria.ru/20220512/altay-1788050712.html

На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист

На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист - РИА Новости, 12.05.2022

На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист

Турист из Санкт-Петербурга пропал во время сплава по горной реке в отдаленном районе республики Алтай, сообщает региональное следственное управление... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:06

2022-05-12T11:06

2022-05-12T11:06

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новости - туризм

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БАРНАУЛ, 12 май — РИА Новости. Турист из Санкт-Петербурга пропал во время сплава по горной реке в отдаленном районе республики Алтай, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.Ведомство проводит процессуальную проверку по факту исчезновении 37-летнего путешественника.Выяснилось, что 7 мая незарегистрированная группа из восьми человек сплавлялась на двух надувных лодках по реке Аргут в Кош-Агачском районе.Сообщить о происшествии и вызвать спасательные службы было невозможно, поскольку группа была в труднодоступной местности. Там отсутствовали мобильная связь и пешие тропы.О происшествии стало известно только через несколько дней, когда участники спустились в село Джазатор Кош-Агачского района и сообщили о случившемся сотрудникам регионального пограничного управления ФСБ РФ.Сейчас Улаганским межрайонным следственным отделом проводятся необходимые мероприятия, выясняется, что стало причиной происшествия.

https://ria.ru/20220510/turistka-1787773998.html

https://ria.ru/20220512/elets-1787927710.html

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, республика алтай, санкт-петербург, новости - туризм