Рейтинг@Mail.ru
На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220512/altay-1788050712.html
На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист
На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист - РИА Новости, 12.05.2022
На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист
Турист из Санкт-Петербурга пропал во время сплава по горной реке в отдаленном районе республики Алтай, сообщает региональное следственное управление... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:06
2022-05-12T11:06
туризм
туризм
республика алтай
санкт-петербург
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564305544_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_331359c7ec56de7650cfb764b852c676.jpg
БАРНАУЛ, 12 май — РИА Новости. Турист из Санкт-Петербурга пропал во время сплава по горной реке в отдаленном районе республики Алтай, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.Ведомство проводит процессуальную проверку по факту исчезновении 37-летнего путешественника.Выяснилось, что 7 мая незарегистрированная группа из восьми человек сплавлялась на двух надувных лодках по реке Аргут в Кош-Агачском районе.Сообщить о происшествии и вызвать спасательные службы было невозможно, поскольку группа была в труднодоступной местности. Там отсутствовали мобильная связь и пешие тропы.О происшествии стало известно только через несколько дней, когда участники спустились в село Джазатор Кош-Агачского района и сообщили о случившемся сотрудникам регионального пограничного управления ФСБ РФ.Сейчас Улаганским межрайонным следственным отделом проводятся необходимые мероприятия, выясняется, что стало причиной происшествия.
https://ria.ru/20220510/turistka-1787773998.html
https://ria.ru/20220512/elets-1787927710.html
республика алтай
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564305544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ea27597a0b4d9c737b73df682e62b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, республика алтай, санкт-петербург, новости - туризм
11:06 12.05.2022
 
На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист

В отдаленном районе Алтая во время сплава по горной реке пропал турист из Санкт-Петербурга

© Depositphotos / YuliyaKirayonakBOРафтинг по горной реке, Алтай
Рафтинг по горной реке, Алтай - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Depositphotos / YuliyaKirayonakBO
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 12 май — РИА Новости. Турист из Санкт-Петербурга пропал во время сплава по горной реке в отдаленном районе республики Алтай, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.
Ведомство проводит процессуальную проверку по факту исчезновении 37-летнего путешественника.
Выяснилось, что 7 мая незарегистрированная группа из восьми человек сплавлялась на двух надувных лодках по реке Аргут в Кош-Агачском районе.
"Проходя порог "Прорыв Сапожникова", петербуржец выпал из лодки, и его унесло бурным течением реки. Попытки остальных участников сплава оказать товарищу помощь успеха не принесли", — рассказали в ведомстве.
Сообщить о происшествии и вызвать спасательные службы было невозможно, поскольку группа была в труднодоступной местности. Там отсутствовали мобильная связь и пешие тропы.
Спасатели МЧС эвакуировали туристку с хребта Борус - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 17:50Туризм
Спасатели эвакуировали 60-летнюю туристку с хребта Борус
О происшествии стало известно только через несколько дней, когда участники спустились в село Джазатор Кош-Агачского района и сообщили о случившемся сотрудникам регионального пограничного управления ФСБ РФ.
Сейчас Улаганским межрайонным следственным отделом проводятся необходимые мероприятия, выясняется, что стало причиной происшествия.
Археологический парк Аргамач, вид на село Аргамач-Пальна - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
08:00Туризм
В Елец — за кружевами и каньонами: осваиваем новое южное направление
 
ТуризмТуризмРеспублика АлтайСанкт-ПетербургНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала