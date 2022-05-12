https://ria.ru/20220512/altay-1788050712.html
На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист
На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист - РИА Новости, 12.05.2022
На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист
Турист из Санкт-Петербурга пропал во время сплава по горной реке в отдаленном районе республики Алтай, сообщает региональное следственное управление... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:06
2022-05-12T11:06
2022-05-12T11:06
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БАРНАУЛ, 12 май — РИА Новости. Турист из Санкт-Петербурга пропал во время сплава по горной реке в отдаленном районе республики Алтай, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.Ведомство проводит процессуальную проверку по факту исчезновении 37-летнего путешественника.Выяснилось, что 7 мая незарегистрированная группа из восьми человек сплавлялась на двух надувных лодках по реке Аргут в Кош-Агачском районе.Сообщить о происшествии и вызвать спасательные службы было невозможно, поскольку группа была в труднодоступной местности. Там отсутствовали мобильная связь и пешие тропы.О происшествии стало известно только через несколько дней, когда участники спустились в село Джазатор Кош-Агачского района и сообщили о случившемся сотрудникам регионального пограничного управления ФСБ РФ.Сейчас Улаганским межрайонным следственным отделом проводятся необходимые мероприятия, выясняется, что стало причиной происшествия.
https://ria.ru/20220510/turistka-1787773998.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, республика алтай, санкт-петербург, новости - туризм
На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист
В отдаленном районе Алтая во время сплава по горной реке пропал турист из Санкт-Петербурга
БАРНАУЛ, 12 май — РИА Новости. Турист из Санкт-Петербурга пропал во время сплава по горной реке в отдаленном районе республики Алтай, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.
Ведомство проводит процессуальную проверку по факту исчезновении 37-летнего путешественника.
Выяснилось, что 7 мая незарегистрированная группа из восьми человек сплавлялась на двух надувных лодках по реке Аргут в Кош-Агачском районе.
"Проходя порог "Прорыв Сапожникова", петербуржец выпал из лодки, и его унесло бурным течением реки. Попытки остальных участников сплава оказать товарищу помощь успеха не принесли", — рассказали в ведомстве.
Сообщить о происшествии и вызвать спасательные службы было невозможно, поскольку группа была в труднодоступной местности. Там отсутствовали мобильная связь и пешие тропы.
О происшествии стало известно только через несколько дней, когда участники спустились в село Джазатор Кош-Агачского района и сообщили о случившемся сотрудникам регионального пограничного управления ФСБ РФ.
Сейчас Улаганским межрайонным следственным отделом проводятся необходимые мероприятия, выясняется, что стало причиной происшествия.