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Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото - РИА Новости, 12.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220512/allegrova-1787974339.html
Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото
Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото - РИА Новости, 12.05.2022
Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото
В социальных сетях появилась свежая фотография Ирины Аллегровой, сделанная на съемках концерта ко Дню Победы. Певица позирует в окружении четверых молодых людей РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T01:13
2022-05-12T01:13
шоубиз
знаменитости
ирина аллегрова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В социальных сетях появилась свежая фотография Ирины Аллегровой, сделанная на съемках концерта ко Дню Победы. Певица позирует в окружении четверых молодых людей в советской военной форме, а сама артистка одета в легкое разноцветное платье.Поклонники осыпали Аллегрову комплиментами.В этом году артистке исполнилось 70 лет. В 2010 году Аллегрова стала народной артисткой России. Кроме того, у певицы несколько престижных премий, включая награды "Песни года" и "Золотой граммофон".
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знаменитости, ирина аллегрова, шоу-бизнес
01:13 12.05.2022
 
Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото

Ирина Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото со съемок концерта

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПевица Ирина Аллегрова выступает на открытии 21-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Певица Ирина Аллегрова выступает на открытии 21-го Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В социальных сетях появилась свежая фотография Ирины Аллегровой, сделанная на съемках концерта ко Дню Победы. Певица позирует в окружении четверых молодых людей в советской военной форме, а сама артистка одета в легкое разноцветное платье.
Поклонники осыпали Аллегрову комплиментами.

"Шикарная", "Красотка", "Звезда нашей эстрады, несмотря ни на что", "Прекрасна как всегда", – отметили пользователи.

В этом году артистке исполнилось 70 лет. В 2010 году Аллегрова стала народной артисткой России. Кроме того, у певицы несколько престижных премий, включая награды "Песни года" и "Золотой граммофон".
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