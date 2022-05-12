https://ria.ru/20220512/allegrova-1787974339.html
Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото
Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото - РИА Новости, 12.05.2022
Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото
В социальных сетях появилась свежая фотография Ирины Аллегровой, сделанная на съемках концерта ко Дню Победы. Певица позирует в окружении четверых молодых людей РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T01:13
2022-05-12T01:13
2022-05-12T01:13
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ирина аллегрова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В социальных сетях появилась свежая фотография Ирины Аллегровой, сделанная на съемках концерта ко Дню Победы. Певица позирует в окружении четверых молодых людей в советской военной форме, а сама артистка одета в легкое разноцветное платье.Поклонники осыпали Аллегрову комплиментами.В этом году артистке исполнилось 70 лет. В 2010 году Аллегрова стала народной артисткой России. Кроме того, у певицы несколько престижных премий, включая награды "Песни года" и "Золотой граммофон".
https://ria.ru/20220511/kirkorov-1787852872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ирина аллегрова, шоу-бизнес
Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото
Ирина Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото со съемок концерта