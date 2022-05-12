https://ria.ru/20220512/allegrova-1787974339.html

Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото

Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото - РИА Новости, 12.05.2022

Аллегрова восхитила поклонников внешним видом на свежем фото

В социальных сетях появилась свежая фотография Ирины Аллегровой, сделанная на съемках концерта ко Дню Победы. Певица позирует в окружении четверых молодых людей РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T01:13

2022-05-12T01:13

2022-05-12T01:13

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ирина аллегрова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В социальных сетях появилась свежая фотография Ирины Аллегровой, сделанная на съемках концерта ко Дню Победы. Певица позирует в окружении четверых молодых людей в советской военной форме, а сама артистка одета в легкое разноцветное платье.Поклонники осыпали Аллегрову комплиментами.В этом году артистке исполнилось 70 лет. В 2010 году Аллегрова стала народной артисткой России. Кроме того, у певицы несколько престижных премий, включая награды "Песни года" и "Золотой граммофон".

https://ria.ru/20220511/kirkorov-1787852872.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ирина аллегрова, шоу-бизнес