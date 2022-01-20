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Шоубиз
https://ria.ru/20220120/allegrova-1768562600.html
Юбилей императрицы: Ирине Аллегровой – 70
Юбилей императрицы: Ирине Аллегровой – 70 - РИА Новости, 20.01.2022
Юбилей императрицы: Ирине Аллегровой – 70
Ирине Аллегровой исполнилось 70 лет. Яркая, эпатажная, вечно молодая певица – это не клеше об артистке, а планка, которую она установила в 90-е и на которую... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:20
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шоубиз
ирина аллегрова
шоу-бизнес
музыка
культура
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ирине Аллегровой исполнилось 70 лет. Яркая, эпатажная, вечно молодая певица – это не клеше об артистке, а планка, которую она установила в 90-е и на которую равняются ее коллеги. Какой была звезда российского шоу-бизнеса и остается сегодня – в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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ирина аллегрова, фото, шоу-бизнес, музыка, культура
10:20 20.01.2022 (обновлено: 12:20 20.01.2022)
 

Юбилей императрицы: Ирине Аллегровой – 70

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ирине Аллегровой исполнилось 70 лет. Яркая, эпатажная, вечно молодая певица – это не клеше об артистке, а планка, которую она установила в 90-е и на которую равняются ее коллеги. Какой была звезда российского шоу-бизнеса и остается сегодня – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону, но в девять лет вместе с семьей переехала в Баку. Кстати, как признавалась сама певица, своим первым музыкальным учителем считает Муслима Магомаева, который часто бывал в гостях у Аллегровых.

Певица Ирина Аллегрова в спорткомплексе Олимпийский, где проходила запись концерта Песня года
1 из 11

Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону, но в девять лет вместе с семьей переехала в Баку. Кстати, как признавалась сама певица, своим первым музыкальным учителем считает Муслима Магомаева, который часто бывал в гостях у Аллегровых.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© YouTube/Ирина Аллегрова

Аллегрова начала свою карьеру в конце 70-х с ВИА "Факел", где пианистом был Игорь Крутой.

Но популярной певица стала в 1993 году после выхода клипа "Транзитный пассажир", в котором артистка появилась абсолютно голой.

Даже для тех времен это было шокирующим.

Кадр из клипа Транзитный пассажир
2 из 11

Аллегрова начала свою карьеру в конце 70-х с ВИА "Факел", где пианистом был Игорь Крутой.

Но популярной певица стала в 1993 году после выхода клипа "Транзитный пассажир", в котором артистка появилась абсолютно голой.

Даже для тех времен это было шокирующим.

© YouTube/Ирина Аллегрова
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В текстах хитов Аллегровой женщины разных возрастов находили истории из своей жизни. В этом секрет такой многолетней популярности.

Певица Ирина Аллегрова выступает во Дворце спорта Центрального стадиона им. В.И.Ленина на благотворительном концерте
3 из 11

В текстах хитов Аллегровой женщины разных возрастов находили истории из своей жизни. В этом секрет такой многолетней популярности.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© YouTube/Ирина Аллегрова

Неизменный образ певицы – блондинка в платьях с декольте.

И сейчас Аллегрова по-прежнему имеет прекрасную фигуру и пышные формы, которые не боится демонстрировать.

Кадр из клипа Ладони
4 из 11

Неизменный образ певицы – блондинка в платьях с декольте.

И сейчас Аллегрова по-прежнему имеет прекрасную фигуру и пышные формы, которые не боится демонстрировать.

© YouTube/Ирина Аллегрова
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Одна из самых известных песен Аллегровой — "Императрица" — очень популярна в караоке. Причем, ее поют люди разных возрастов.

На одном из концертов в честь Ирины Алла Пугачева прочитала о ней стихотворение, в которой были строки:

"И надо ж было так ей исхитриться,

Чтоб в своей песне стать императрицей.

На что моя фантазия бездонна,

Меня хватило лишь на Примадонну".

Ирина Аллегрова выступает на творческом вечере композитора Виктора Чайки
5 из 11

Одна из самых известных песен Аллегровой — "Императрица" — очень популярна в караоке. Причем, ее поют люди разных возрастов.

На одном из концертов в честь Ирины Алла Пугачева прочитала о ней стихотворение, в которой были строки:

"И надо ж было так ей исхитриться,

Чтоб в своей песне стать императрицей.

На что моя фантазия бездонна,

Меня хватило лишь на Примадонну".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
© YouTube/Ирина Аллегрова

По отцу певица имеет армянские корни: режиссер Александр Саркисов поменял фамилию на Аллегров (от музыкального термина allegro — "резвый, веселый").

Кадр из клипа Фотография 9х12
6 из 11

По отцу певица имеет армянские корни: режиссер Александр Саркисов поменял фамилию на Аллегров (от музыкального термина allegro — "резвый, веселый").

© YouTube/Ирина Аллегрова
© YouTube/Ирина Аллегрова

У Ирины Аллегровой 16 альбомов. Первый вышел в 1992 году – "Странник мой"; последний в 2021-м – "В городе серых облаков".

Кадр из клипа Ладони
7 из 11

У Ирины Аллегровой 16 альбомов. Первый вышел в 1992 году – "Странник мой"; последний в 2021-м – "В городе серых облаков".

© YouTube/Ирина Аллегрова
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Певица сотрудничает со знаменитыми композиторами, чьи песни стали народными.

Например, авторству Игоря Крутого принадлежит композиция "Я тебя отвоюю".

Игорь Николаев написал для нее знаменитые "Императрицу", "Младшего лейтенанта" и "Привет, Андрей".

Певица Ирина Аллегрова и композитор Игорь Крутой на концерте Песня года в спортивном комплексе Олимпийский в Москве
8 из 11

Певица сотрудничает со знаменитыми композиторами, чьи песни стали народными.

Например, авторству Игоря Крутого принадлежит композиция "Я тебя отвоюю".

Игорь Николаев написал для нее знаменитые "Императрицу", "Младшего лейтенанта" и "Привет, Андрей".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Аллегрова не боится творческих экспериментов как в жанрах музыки, так и с дуэтами.

Например, ее песня со Славой "Первая любовь" была на верхних строчках хит-парадов.

Певицы Ирина Аллегрова (слева) и Слава на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии.
9 из 11

Аллегрова не боится творческих экспериментов как в жанрах музыки, так и с дуэтами.

Например, ее песня со Славой "Первая любовь" была на верхних строчках хит-парадов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанк

В 2010 году Ирина Аллегрова стала народной артисткой России.

Кроме того, у певицы несколько престижных премий, включая награды "Песни года" и "Золотой граммофон".

Певица Ирина Аллегрова выступает на открытии 21-го Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
10 из 11

В 2010 году Ирина Аллегрова стала народной артисткой России.

Кроме того, у певицы несколько престижных премий, включая награды "Песни года" и "Золотой граммофон".

© РИА Новости / Андрей Александров
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© РИА Новости / Руслан Кривобок

Аллегрова продолжает активно выступать и гастролировать. Свой юбилейный концерт артистка запланировала на 22 января. Он состоится в Санкт-Петербурге.

Праздничный концерт, посвященный 50-летию Государственного Кремлевского дворца
11 из 11

Аллегрова продолжает активно выступать и гастролировать. Свой юбилейный концерт артистка запланировала на 22 января. Он состоится в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
 
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