Юбилей императрицы: Ирине Аллегровой – 70
Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону, но в девять лет вместе с семьей переехала в Баку. Кстати, как признавалась сама певица, своим первым музыкальным учителем считает Муслима Магомаева, который часто бывал в гостях у Аллегровых.
Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону, но в девять лет вместе с семьей переехала в Баку. Кстати, как признавалась сама певица, своим первым музыкальным учителем считает Муслима Магомаева, который часто бывал в гостях у Аллегровых.
Аллегрова начала свою карьеру в конце 70-х с ВИА "Факел", где пианистом был Игорь Крутой.
Но популярной певица стала в 1993 году после выхода клипа "Транзитный пассажир", в котором артистка появилась абсолютно голой.
Даже для тех времен это было шокирующим.
Аллегрова начала свою карьеру в конце 70-х с ВИА "Факел", где пианистом был Игорь Крутой.
Но популярной певица стала в 1993 году после выхода клипа "Транзитный пассажир", в котором артистка появилась абсолютно голой.
Даже для тех времен это было шокирующим.
В текстах хитов Аллегровой женщины разных возрастов находили истории из своей жизни. В этом секрет такой многолетней популярности.
В текстах хитов Аллегровой женщины разных возрастов находили истории из своей жизни. В этом секрет такой многолетней популярности.
Неизменный образ певицы – блондинка в платьях с декольте.
И сейчас Аллегрова по-прежнему имеет прекрасную фигуру и пышные формы, которые не боится демонстрировать.
Неизменный образ певицы – блондинка в платьях с декольте.
И сейчас Аллегрова по-прежнему имеет прекрасную фигуру и пышные формы, которые не боится демонстрировать.
Одна из самых известных песен Аллегровой — "Императрица" — очень популярна в караоке. Причем, ее поют люди разных возрастов.
На одном из концертов в честь Ирины Алла Пугачева прочитала о ней стихотворение, в которой были строки:
"И надо ж было так ей исхитриться,
Чтоб в своей песне стать императрицей.
На что моя фантазия бездонна,
Меня хватило лишь на Примадонну".
Одна из самых известных песен Аллегровой — "Императрица" — очень популярна в караоке. Причем, ее поют люди разных возрастов.
На одном из концертов в честь Ирины Алла Пугачева прочитала о ней стихотворение, в которой были строки:
"И надо ж было так ей исхитриться,
Чтоб в своей песне стать императрицей.
На что моя фантазия бездонна,
Меня хватило лишь на Примадонну".
По отцу певица имеет армянские корни: режиссер Александр Саркисов поменял фамилию на Аллегров (от музыкального термина allegro — "резвый, веселый").
По отцу певица имеет армянские корни: режиссер Александр Саркисов поменял фамилию на Аллегров (от музыкального термина allegro — "резвый, веселый").
У Ирины Аллегровой 16 альбомов. Первый вышел в 1992 году – "Странник мой"; последний в 2021-м – "В городе серых облаков".
У Ирины Аллегровой 16 альбомов. Первый вышел в 1992 году – "Странник мой"; последний в 2021-м – "В городе серых облаков".
Певица сотрудничает со знаменитыми композиторами, чьи песни стали народными.
Например, авторству Игоря Крутого принадлежит композиция "Я тебя отвоюю".
Игорь Николаев написал для нее знаменитые "Императрицу", "Младшего лейтенанта" и "Привет, Андрей".
Певица сотрудничает со знаменитыми композиторами, чьи песни стали народными.
Например, авторству Игоря Крутого принадлежит композиция "Я тебя отвоюю".
Игорь Николаев написал для нее знаменитые "Императрицу", "Младшего лейтенанта" и "Привет, Андрей".
Аллегрова не боится творческих экспериментов как в жанрах музыки, так и с дуэтами.
Например, ее песня со Славой "Первая любовь" была на верхних строчках хит-парадов.
Аллегрова не боится творческих экспериментов как в жанрах музыки, так и с дуэтами.
Например, ее песня со Славой "Первая любовь" была на верхних строчках хит-парадов.
В 2010 году Ирина Аллегрова стала народной артисткой России.
Кроме того, у певицы несколько престижных премий, включая награды "Песни года" и "Золотой граммофон".
В 2010 году Ирина Аллегрова стала народной артисткой России.
Кроме того, у певицы несколько престижных премий, включая награды "Песни года" и "Золотой граммофон".
Аллегрова продолжает активно выступать и гастролировать. Свой юбилейный концерт артистка запланировала на 22 января. Он состоится в Санкт-Петербурге.
Аллегрова продолжает активно выступать и гастролировать. Свой юбилейный концерт артистка запланировала на 22 января. Он состоится в Санкт-Петербурге.