Юбилей императрицы: Ирине Аллегровой – 70

Аллегрова начала свою карьеру в конце 70-х с ВИА "Факел", где пианистом был Игорь Крутой.

Но популярной певица стала в 1993 году после выхода клипа "Транзитный пассажир", в котором артистка появилась абсолютно голой.

Даже для тех времен это было шокирующим.