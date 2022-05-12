https://ria.ru/20220512/alkogol-1788074033.html

В Минкультуры прокомментировали эксперимент с продажей алкоголя в музеях

В Минкультуры прокомментировали эксперимент с продажей алкоголя в музеях - РИА Новости, 12.05.2022

В Минкультуры прокомментировали эксперимент с продажей алкоголя в музеях

Подведомственные Минкультуры РФ учреждения не будут участвовать в эксперименте с продажей алкоголя в кафе при музеях, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:32

2022-05-12T11:32

2022-05-12T11:39

культура

музеи

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

россия

алкоголь

новости культуры

сергей собянин

третьяковская галерея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:398:2934:2048_1920x0_80_0_0_319752d19a7a489f984b8a8745ec2a8d.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подведомственные Минкультуры РФ учреждения не будут участвовать в эксперименте с продажей алкоголя в кафе при музеях, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому до 31 декабря 2022 года снимается запрет на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% в предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Кроме того, допускается продажа алкогольной продукции в летних кафе при стационарных предприятиях.В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым. После задержания он признался, что его "накрыло" от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки незадолго до ее закрытия.

https://ria.ru/20190430/1553180692.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, алкоголь, новости культуры, сергей собянин, третьяковская галерея