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В Минкультуры прокомментировали эксперимент с продажей алкоголя в музеях - РИА Новости, 12.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220512/alkogol-1788074033.html
В Минкультуры прокомментировали эксперимент с продажей алкоголя в музеях
В Минкультуры прокомментировали эксперимент с продажей алкоголя в музеях - РИА Новости, 12.05.2022
В Минкультуры прокомментировали эксперимент с продажей алкоголя в музеях
Подведомственные Минкультуры РФ учреждения не будут участвовать в эксперименте с продажей алкоголя в кафе при музеях, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:32
2022-05-12T11:39
культура
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
россия
алкоголь
новости культуры
сергей собянин
третьяковская галерея
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подведомственные Минкультуры РФ учреждения не будут участвовать в эксперименте с продажей алкоголя в кафе при музеях, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому до 31 декабря 2022 года снимается запрет на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% в предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Кроме того, допускается продажа алкогольной продукции в летних кафе при стационарных предприятиях.В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым. После задержания он признался, что его "накрыло" от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки незадолго до ее закрытия.
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музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, алкоголь, новости культуры, сергей собянин, третьяковская галерея
11:32 12.05.2022 (обновлено: 11:39 12.05.2022)
 
В Минкультуры прокомментировали эксперимент с продажей алкоголя в музеях

Минкультуры: федеральные музеи не будут участвовать в эксперименте с продажей алкоголя

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подведомственные Минкультуры РФ учреждения не будут участвовать в эксперименте с продажей алкоголя в кафе при музеях, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому до 31 декабря 2022 года снимается запрет на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% в предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Кроме того, допускается продажа алкогольной продукции в летних кафе при стационарных предприятиях.
"Данный эксперимент не будет проходить на площадках федеральных музеев и в музеях-заповедниках, поскольку в прошлом был известный инцидент в Третьяковской галерее", - сообщили в Минкультуры.
В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.
По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым. После задержания он признался, что его "накрыло" от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки незадолго до ее закрытия.
Игорь Подпорин во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2019
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Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил 2,5 года колонии
 
КультураМузеиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)РоссияАлкогольНовости культурыСергей СобянинТретьяковская галерея
 
 
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