11:32 12.05.2022 (обновлено: 11:39 12.05.2022)
В Минкультуры прокомментировали эксперимент с продажей алкоголя в музеях
Минкультуры: федеральные музеи не будут участвовать в эксперименте с продажей алкоголя
Здание Министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подведомственные Минкультуры РФ учреждения не будут участвовать в эксперименте с продажей алкоголя в кафе при музеях, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому до 31 декабря 2022 года снимается запрет на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% в предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Кроме того, допускается продажа алкогольной продукции в летних кафе при стационарных предприятиях.
"Данный эксперимент не будет проходить на площадках федеральных музеев и в музеях-заповедниках, поскольку в прошлом был известный инцидент в Третьяковской галерее", - сообщили в Минкультуры.
В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.
По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым. После задержания он признался, что его "накрыло" от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки незадолго до ее закрытия.
30 апреля 2019, 12:43Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил 2,5 года колонии