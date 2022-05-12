https://ria.ru/20220512/aktsiya-1788108775.html

У посольства США в Москве проходит акция в поддержку денацификации Украины

У посольства США в Москве проходит акция в поддержку денацификации Украины - РИА Новости, 12.05.2022

У посольства США в Москве проходит акция в поддержку денацификации Украины

Акция в поддержку денацификации Украины проходит напротив посольства США в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:38

2022-05-12T13:38

2022-05-12T16:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

сша

москва

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Акция в поддержку денацификации Украины проходит напротив посольства США в Москве, передает корреспондент РИА Новости.У здания дипмиссии собралось порядка двадцати людей, они размахивают флагами в цветах георгиевской ленты, на фоне играет гимн Российской Федерации.Люди держат плакаты с надписями следующего содержания: "США – империя лжи и обмана", "США – создатель нацистов, фашистов и террористов", "Украина, Россия, один народ, одна страна".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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украина

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Акция в поддержку денацификации Украины у американского посольства в Москве Акция в поддержку денацификации Украины прошла у американского посольства в Москве. 2022-05-12T13:38 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сша, москва