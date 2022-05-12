Россия провела почти тысячу гуманитарных акций на Украине
Россия провела почти тысячу гуманитарных акций на Украине
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКоробки с рисом в пункте выдачи гуманитарной помощи из России жителям Волчанска Харьковской области
Коробки с рисом в пункте выдачи гуманитарной помощи из России жителям Волчанска Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия провела на Украине уже почти одну тысячу гуманитарных акций, сообщил в четверг на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 19 тысяч 126,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 998 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть: в Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 260,5 тонн гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.
В четверг проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 231 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил он.
На пунктах сбора подготовлено свыше 23 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.