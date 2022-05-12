https://ria.ru/20220512/aktsii-1788222727.html

Россия провела почти тысячу гуманитарных акций на Украине

Россия провела почти тысячу гуманитарных акций на Украине - РИА Новости, 12.05.2022

Россия провела почти тысячу гуманитарных акций на Украине

Россия провела на Украине уже почти одну тысячу гуманитарных акций, сообщил в четверг на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:36

2022-05-12T22:36

2022-05-12T22:36

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия провела на Украине уже почти одну тысячу гуманитарных акций, сообщил в четверг на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 19 тысяч 126,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 998 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть: в Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 260,5 тонн гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.В четверг проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 231 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил он.На пунктах сбора подготовлено свыше 23 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

https://ria.ru/20220512/koridory-1788222162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр