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Россия провела почти тысячу гуманитарных акций на Украине - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/aktsii-1788222727.html
Россия провела почти тысячу гуманитарных акций на Украине
Россия провела почти тысячу гуманитарных акций на Украине - РИА Новости, 12.05.2022
Россия провела почти тысячу гуманитарных акций на Украине
Россия провела на Украине уже почти одну тысячу гуманитарных акций, сообщил в четверг на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T22:36
2022-05-12T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия провела на Украине уже почти одну тысячу гуманитарных акций, сообщил в четверг на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 19 тысяч 126,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 998 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть: в Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 260,5 тонн гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.В четверг проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 231 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил он.На пунктах сбора подготовлено свыше 23 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
22:36 12.05.2022
 
Россия провела почти тысячу гуманитарных акций на Украине

Россия провела почти тысячу гуманитарных акций на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКоробки с рисом в пункте выдачи гуманитарной помощи из России жителям Волчанска Харьковской области
Коробки с рисом в пункте выдачи гуманитарной помощи из России жителям Волчанска Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Коробки с рисом в пункте выдачи гуманитарной помощи из России жителям Волчанска Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия провела на Украине уже почти одну тысячу гуманитарных акций, сообщил в четверг на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 19 тысяч 126,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 998 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть: в Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 260,5 тонн гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.
В четверг проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 231 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил он.
На пунктах сбора подготовлено свыше 23 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.
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