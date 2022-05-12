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Адель купила дом Сильвестра Сталлоне - РИА Новости, 12.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220512/adel-1788162355.html
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне - РИА Новости, 12.05.2022
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне
Адель приобрела особняк, который раньше принадлежал Сильвестру Сталлоне, сообщает The Sun. Дом в Беверли-Хиллз достался певице с внушительной скидкой: она... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:44
2022-05-12T16:45
шоубиз
знаменитости
адель эдкинс
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Адель приобрела особняк, который раньше принадлежал Сильвестру Сталлоне, сообщает The Sun. Дом в Беверли-Хиллз достался певице с внушительной скидкой: она купила его за £42 миллиона вместо первоначальных £81 миллионов.Сталлоне приобрел особняк в 1990-е годы. В нем шесть спален, сауна, офис с террасой, а в одной из комнат стоит огромная статуя Рокки Бальбоа. К комплексу также примыкает гостевой дом.По соседству со звездой будут проживать Дензел Вашингтон и Эдди Мерфи.В 2019 года певица подала на развод после трех лет брака. Она рассказала, что они с бывшим мужем сохранили теплые отношения. Сейчас Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. По данным Forbes, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов.
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знаменитости, адель эдкинс, шоу-бизнес
16:44 12.05.2022 (обновлено: 16:45 12.05.2022)
 
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне

Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за £42 миллиона

© Adele/YouTubeКадр из видео Adele - My Little Love
Кадр из видео Adele - My Little Love
© Adele/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Адель приобрела особняк, который раньше принадлежал Сильвестру Сталлоне, сообщает The Sun. Дом в Беверли-Хиллз достался певице с внушительной скидкой: она купила его за £42 миллиона вместо первоначальных £81 миллионов.
Сталлоне приобрел особняк в 1990-е годы. В нем шесть спален, сауна, офис с террасой, а в одной из комнат стоит огромная статуя Рокки Бальбоа. К комплексу также примыкает гостевой дом.
По соседству со звездой будут проживать Дензел Вашингтон и Эдди Мерфи.
В 2019 года певица подала на развод после трех лет брака. Она рассказала, что они с бывшим мужем сохранили теплые отношения. Сейчас Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. По данным Forbes, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов.
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