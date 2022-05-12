https://ria.ru/20220512/adel-1788162355.html

Адель купила дом Сильвестра Сталлоне

Адель купила дом Сильвестра Сталлоне - РИА Новости, 12.05.2022

Адель купила дом Сильвестра Сталлоне

Адель приобрела особняк, который раньше принадлежал Сильвестру Сталлоне, сообщает The Sun. Дом в Беверли-Хиллз достался певице с внушительной скидкой: она... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:44

2022-05-12T16:44

2022-05-12T16:45

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Адель приобрела особняк, который раньше принадлежал Сильвестру Сталлоне, сообщает The Sun. Дом в Беверли-Хиллз достался певице с внушительной скидкой: она купила его за £42 миллиона вместо первоначальных £81 миллионов.Сталлоне приобрел особняк в 1990-е годы. В нем шесть спален, сауна, офис с террасой, а в одной из комнат стоит огромная статуя Рокки Бальбоа. К комплексу также примыкает гостевой дом.По соседству со звездой будут проживать Дензел Вашингтон и Эдди Мерфи.В 2019 года певица подала на развод после трех лет брака. Она рассказала, что они с бывшим мужем сохранили теплые отношения. Сейчас Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. По данным Forbes, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220512/sobchak-1788078676.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, адель эдкинс, шоу-бизнес