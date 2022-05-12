https://ria.ru/20220512/adel-1788162355.html
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне - РИА Новости, 12.05.2022
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне
Адель приобрела особняк, который раньше принадлежал Сильвестру Сталлоне, сообщает The Sun. Дом в Беверли-Хиллз достался певице с внушительной скидкой: она... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:44
2022-05-12T16:44
2022-05-12T16:45
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адель эдкинс
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Адель приобрела особняк, который раньше принадлежал Сильвестру Сталлоне, сообщает The Sun. Дом в Беверли-Хиллз достался певице с внушительной скидкой: она купила его за £42 миллиона вместо первоначальных £81 миллионов.Сталлоне приобрел особняк в 1990-е годы. В нем шесть спален, сауна, офис с террасой, а в одной из комнат стоит огромная статуя Рокки Бальбоа. К комплексу также примыкает гостевой дом.По соседству со звездой будут проживать Дензел Вашингтон и Эдди Мерфи.В 2019 года певица подала на развод после трех лет брака. Она рассказала, что они с бывшим мужем сохранили теплые отношения. Сейчас Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. По данным Forbes, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, адель эдкинс, шоу-бизнес
16:44 12.05.2022 (обновлено: 16:45 12.05.2022)
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за £42 миллиона