https://ria.ru/20220511/zarplata-1787811958.html

Названы регионы — лидеры по динамике роста зарплат

Названы регионы — лидеры по динамике роста зарплат - РИА Новости, 11.05.2022

Названы регионы — лидеры по динамике роста зарплат

Жителям Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов и Магаданской области ждать достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей придется меньше всех в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T00:28

2022-05-11T00:28

2022-05-11T02:25

россия

общество

зарплата

москва

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

чукотский автономный округ

магаданская область

кабардино-балкарская республика (кбр)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Жителям Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов и Магаданской области ждать достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей придется меньше всех в России — около шести лет, дольше всех ожидание затянется в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.В прошедшем 2021 году номинальная зарплата в России выросла почти на десять процентов до 49 тысяч рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). При этом зарплаты очень сильно отличаются как от региона к региону, так и в отраслевом разрезе. По оценкам РИА Новости, половина работников в России получает зарплату более 36 тысяч рублей в месяц (медианная зарплата), и соответственно половина получает менее чем 36 тысяч рублей в месяц. В отдельных регионах медианная зарплата намного выше среднероссийского уровня. Речь зачастую идет об удаленных северных регионах и крупнейших федеральных городах, где цены намного выше средних по стране.Стоит отметить, что ни один регион России в первой половине 2022 года не смог похвастаться тем, что какое-то значительное количество людей имеют чистую зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц. Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимому для достижения медианной зарплаты в регионе 100 тысяч рублей в месяц.Анализ производился с учетом темпов роста зарплат и разницы в розничных ценах.В среднем через 12 летНаилучшая ситуация с достижением половиной работников в регионе зарплаты 100 рублей в месяц наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Это единственный регион, где на рост потребуется менее 5,3 года. Второе и третье места в рейтинге занимают также северные регионы — Чукотский автономный округ и Магаданская область, где срок составляет 6,3 года. Лидерство всех трех территорий определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях. И сейчас у многих работников в этих регионах чистая номинальная зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, однако цены в них столь высоки, что медианная зарплата с учетом покупательной способности там фактически составляет 55-70 тысяч рублей.На четвертой, пятой и шестой строчках располагаются Амурская область, Санкт-Петербург и Москва. В Приамурье срок роста медианной зарплаты до 100 тысяч рублей 7,7 года, в обеих столицах — 8,3 года. Высокая позиция Амурской области объясняется грандиозным строительством крупных объектов: космодром Восточный, газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс. Это вызвало сильный подъем зарплаты в регионе, которая за пять лет выросла в 1,8 раза, что является лучшим результатом среди всех 85 субъектов России.Еще в семи регионах срок достижения медианной ежемесячной зарплаты 100 тысяч рублей находится в диапазоне от 8,8 до 10 лет. Таким образом, только 13 регионов могут похвастаться не слишком длительным ожиданием.В среднем по России медианная зарплата достигнет 100 тысяч рублей примерно через 12 лет, при этом в 30 регионах для этого нужно более 15 лет. Замыкают рейтинг две кавказские республики, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В Кабардино-Балкарской Республике потребуется 19,7 лет, а в Чеченской Республике — аж 22,5 года. Также большой срок потребуется в Ивановской и Калининградской областях — более 19 лет в каждом из субъектов федерации. Нижние места в рейтинге заняли регионы, где на данный момент низкие зарплаты и наблюдался их слабый рост в последние пять лет.Самые высокие темпы ростаРегионы с невысоким уровнем зарплат, которые при этом в последнее время быстро растут, в перспективе могут обогнать субъекты, где рост идет медленнее, даже если сейчас у них зарплаты высокие. В среднем в России зарплаты за последние пять лет росли на девять процентов ежегодно, и с 2016 года номинальные зарплаты увеличились в среднем по стране в 1,5 раза.Самые высокие темпы роста зарплат наблюдаются в Амурской и Кемеровской областях, республиках Алтай и Дагестан. Во всех этих четырех регионах темпы роста превышали десять процентов. Это привело к значительному повышению мест регионов в рейтинге.Самые низкие темпы роста зарплат зафиксированы в Hенецком автономном округе (+5,9 процента в среднем ежегодно за 5 последних лет), Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (+6,0 процента) и Чеченской Республике (+6,5 процента). Согласно исследованию, в 14 регионах России темпы роста зарплат не очень высокие, что сказывается на удлинении срока достижения медианной зарплаты 100 тысяч рублей и ведет к понижению положения в рейтинге.

https://ria.ru/20220511/zarplata-1787810240.html

https://ria.ru/20220503/professii-1786608744.html

https://ria.ru/20220328/zarplaty-1780377532.html

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россия, общество, зарплата, москва, ямало-ненецкий автономный округ (янао), чукотский автономный округ, магаданская область, кабардино-балкарская республика (кбр), чеченская республика (чечня)