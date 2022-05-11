СМИ: в Степанакерте задержали бывшего замкомандующего ВС непризнанной НКР
Sputnik Армения: в Степанакерте задержали экс-замкомандующего армией непризнанной НКР
Город Степанакерт. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Бывший заместитель командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский) задержан по делу о стрельбе в Степанакерте, передает Sputnik Армения, ссылаясь на источник в правоохранительных органах НКР.
Стрельба произошла 10 мая. Дело возбуждено по статьям "хулиганство с применением оружия" и "незаконное хранение оружия".
"По делу о стрельбе в Степанакерте задержан бывший замкомандующего Армией обороны Самвел Карапетян", - сообщил собеседник агентства.
Ранее пресс-служба генпрокуратуры непризнанной республики сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по двум статьям после стрельбы на площади Возрождения в Степанакерте.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.