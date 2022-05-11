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СМИ: в Степанакерте задержали бывшего замкомандующего ВС непризнанной НКР - РИА Новости, 11.05.2022
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СМИ: в Степанакерте задержали бывшего замкомандующего ВС непризнанной НКР
СМИ: в Степанакерте задержали бывшего замкомандующего ВС непризнанной НКР - РИА Новости, 11.05.2022
СМИ: в Степанакерте задержали бывшего замкомандующего ВС непризнанной НКР
Бывший заместитель командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский) задержан по делу о... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:57
2022-05-11T12:57
в мире
нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
степанакерт
армения
самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Бывший заместитель командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский) задержан по делу о стрельбе в Степанакерте, передает Sputnik Армения, ссылаясь на источник в правоохранительных органах НКР.Стрельба произошла 10 мая. Дело возбуждено по статьям "хулиганство с применением оружия" и "незаконное хранение оружия"."По делу о стрельбе в Степанакерте задержан бывший замкомандующего Армией обороны Самвел Карапетян", - сообщил собеседник агентства.Ранее пресс-служба генпрокуратуры непризнанной республики сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по двум статьям после стрельбы на площади Возрождения в Степанакерте.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220418/karabakh-1784116427.html
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в мире, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, степанакерт, армения, самвел карапетян
12:57 11.05.2022
 
СМИ: в Степанакерте задержали бывшего замкомандующего ВС непризнанной НКР

Sputnik Армения: в Степанакерте задержали экс-замкомандующего армией непризнанной НКР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Бывший заместитель командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский) задержан по делу о стрельбе в Степанакерте, передает Sputnik Армения, ссылаясь на источник в правоохранительных органах НКР.
Стрельба произошла 10 мая. Дело возбуждено по статьям "хулиганство с применением оружия" и "незаконное хранение оружия".
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"По делу о стрельбе в Степанакерте задержан бывший замкомандующего Армией обороны Самвел Карапетян", - сообщил собеседник агентства.
Ранее пресс-служба генпрокуратуры непризнанной республики сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по двум статьям после стрельбы на площади Возрождения в Степанакерте.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреНагорно-Карабахская РеспубликаНагорный КарабахСтепанакертАрменияСамвел Карапетян
 
 
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