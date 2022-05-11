https://ria.ru/20220511/zaderzhanie-1787885087.html

СМИ: в Степанакерте задержали бывшего замкомандующего ВС непризнанной НКР

СМИ: в Степанакерте задержали бывшего замкомандующего ВС непризнанной НКР - РИА Новости, 11.05.2022

СМИ: в Степанакерте задержали бывшего замкомандующего ВС непризнанной НКР

Бывший заместитель командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский) задержан по делу о... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:57

2022-05-11T12:57

2022-05-11T12:57

в мире

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

степанакерт

армения

самвел карапетян

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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Бывший заместитель командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский) задержан по делу о стрельбе в Степанакерте, передает Sputnik Армения, ссылаясь на источник в правоохранительных органах НКР.Стрельба произошла 10 мая. Дело возбуждено по статьям "хулиганство с применением оружия" и "незаконное хранение оружия"."По делу о стрельбе в Степанакерте задержан бывший замкомандующего Армией обороны Самвел Карапетян", - сообщил собеседник агентства.Ранее пресс-служба генпрокуратуры непризнанной республики сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по двум статьям после стрельбы на площади Возрождения в Степанакерте.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220418/karabakh-1784116427.html

нагорно-карабахская республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, степанакерт, армения, самвел карапетян