https://ria.ru/20220511/vrubel-1787875265.html
Вазу работы Врубеля выставили на торги за один рубль
Вазу работы Врубеля выставили на торги за один рубль - РИА Новости, 11.05.2022
Вазу работы Врубеля выставили на торги за один рубль
Ваза-кашпо "Цветы и листья" Михаила Врубеля выставлена на торги аукционного дома "Литфонд" за один рубль. При этом по состоянию на 10.15 11 мая лидирующая... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:35
2022-05-11T12:35
2022-05-11T12:35
культура
новости культуры
михаил врубель
николай римский-корсаков
искусство
аукционный дом "литфонд"
торги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787871187_0:136:1430:940_1920x0_80_0_0_75bf0c37304f2c39669deccefdeaedf1.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ваза-кашпо "Цветы и листья" Михаила Врубеля выставлена на торги аукционного дома "Литфонд" за один рубль. При этом по состоянию на 10.15 11 мая лидирующая ставка за нее составляет два миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.Ваза — раритет и пример авторской работы Врубеля в керамической мастерской "Абрамцево" первой половины 1890-х годов. При сопоставлении кашпо с другими произведениями художника того периода можно увидеть параллели. Например, с такими работами, как "Весна", "Кувшинки", "Ночь в Италии", "Италия. Сцены из античной жизни" и "Итальянский пейзаж с фигурой", а также панно для каминного экрана "Царь Гвидон и Царевна-Лебедь".Вазу Николай Римский-Корсаков подарил в начале XX века дирижеру и педагогу Рейнгольду Глиэру. Раритет сопровождают экспертные заключения НИНЭ имени Павла Третьякова, свидетельствующие о его высоком музейном художественном и антикварном значении.Недавно в Новой Третьяковке закрылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Врубеля. На ней было представлено более 300 работ из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных собраний.В апреле в галерее открылась расширенная экспозиция-дайджест Врубеля. 30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты проекта, ставшего настоящим блокбастером.
https://ria.ru/20220510/portret-1787715909.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787871187_82:0:1349:950_1920x0_80_0_0_b2e6987656966b80d5f2e594d528a242.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил врубель, николай римский-корсаков, искусство, аукционный дом "литфонд", торги
Вазу работы Врубеля выставили на торги за один рубль
Вазу "Цветы и листья" работы Врубеля конца XIX века выставили на торги за один рубль
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ваза-кашпо "Цветы и листья" Михаила Врубеля выставлена на торги аукционного дома "Литфонд" за один рубль. При этом по состоянию на 10.15 11 мая лидирующая ставка за нее составляет два миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.
1 из 6
Ваза работы Михаила Врубеля конца XIX века, выставленная на торги аукционным домом "Литфонд"
2 из 6
Ваза "Цветы и листья" работы Михаила Врубеля конца XIX века, выставленная на торги аукционным домом "Литфонд"
3 из 6
Ваза-кашпо работы Михаила Врубеля
4 из 6
Ваза работы Михаила Врубеля "Цветы и листья"
5 из 6
Ваза работы Михаила Врубеля
6 из 6
Ваза "Цветы и листья" работы Михаила Врубеля конца XIX века
1 из 6
Ваза работы Михаила Врубеля конца XIX века, выставленная на торги аукционным домом "Литфонд"
2 из 6
Ваза "Цветы и листья" работы Михаила Врубеля конца XIX века, выставленная на торги аукционным домом "Литфонд"
3 из 6
Ваза-кашпо работы Михаила Врубеля
4 из 6
Ваза работы Михаила Врубеля "Цветы и листья"
5 из 6
Ваза работы Михаила Врубеля
6 из 6
Ваза "Цветы и листья" работы Михаила Врубеля конца XIX века
Ваза — раритет и пример авторской работы Врубеля в керамической мастерской "Абрамцево" первой половины 1890-х годов. При сопоставлении кашпо с другими произведениями художника того периода можно увидеть параллели. Например, с такими работами, как "Весна", "Кувшинки", "Ночь в Италии", "Италия. Сцены из античной жизни" и "Итальянский пейзаж с фигурой", а также панно для каминного экрана "Царь Гвидон и Царевна-Лебедь".
Вазу Николай Римский-Корсаков подарил в начале XX века дирижеру и педагогу Рейнгольду Глиэру.
Раритет сопровождают экспертные заключения НИНЭ имени Павла Третьякова, свидетельствующие о его высоком музейном художественном и антикварном значении.
Недавно в Новой Третьяковке закрылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Врубеля. На ней было представлено
более 300 работ из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных собраний.
В апреле в галерее открылась
расширенная экспозиция-дайджест Врубеля. 30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты проекта, ставшего настоящим блокбастером.