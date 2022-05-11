https://ria.ru/20220511/vrubel-1787875265.html

Вазу работы Врубеля выставили на торги за один рубль

Вазу работы Врубеля выставили на торги за один рубль - РИА Новости, 11.05.2022

Вазу работы Врубеля выставили на торги за один рубль

Ваза-кашпо "Цветы и листья" Михаила Врубеля выставлена на торги аукционного дома "Литфонд" за один рубль. При этом по состоянию на 10.15 11 мая лидирующая... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:35

2022-05-11T12:35

2022-05-11T12:35

культура

новости культуры

михаил врубель

николай римский-корсаков

искусство

аукционный дом "литфонд"

торги

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ваза-кашпо "Цветы и листья" Михаила Врубеля выставлена на торги аукционного дома "Литфонд" за один рубль. При этом по состоянию на 10.15 11 мая лидирующая ставка за нее составляет два миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.Ваза — раритет и пример авторской работы Врубеля в керамической мастерской "Абрамцево" первой половины 1890-х годов. При сопоставлении кашпо с другими произведениями художника того периода можно увидеть параллели. Например, с такими работами, как "Весна", "Кувшинки", "Ночь в Италии", "Италия. Сцены из античной жизни" и "Итальянский пейзаж с фигурой", а также панно для каминного экрана "Царь Гвидон и Царевна-Лебедь".Вазу Николай Римский-Корсаков подарил в начале XX века дирижеру и педагогу Рейнгольду Глиэру. Раритет сопровождают экспертные заключения НИНЭ имени Павла Третьякова, свидетельствующие о его высоком музейном художественном и антикварном значении.Недавно в Новой Третьяковке закрылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Врубеля. На ней было представлено более 300 работ из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных собраний.В апреле в галерее открылась расширенная экспозиция-дайджест Врубеля. 30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты проекта, ставшего настоящим блокбастером.

https://ria.ru/20220510/portret-1787715909.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил врубель, николай римский-корсаков, искусство, аукционный дом "литфонд", торги