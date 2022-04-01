https://ria.ru/20220401/vrubel-1781345551.html
В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю
В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю - РИА Новости, 01.04.2022
В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю
В залы Врубеля в постоянной экспозиции Третьяковской галереи вернулись живописные и графические работы художника после его недавно завершившейся персональной... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:09
2022-04-01T18:09
2022-04-01T18:11
культура
новости культуры
михаил врубель
третьяковская галерея
выставки
музеи
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В залы Врубеля в постоянной экспозиции Третьяковской галереи вернулись живописные и графические работы художника после его недавно завершившейся персональной выставки в здании на Крымском валу, и здесь открылась расширенная экспозиция-дайджест, сообщает пресс-служба институции.30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты предыдущего проекта "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке, ставшего настоящим блокбастером и продленного до марта.Работы представлены в залах 32 — 34. Вход осуществляется по билету в основную экспозицию.На прошедшей выставке Врубеля было собрано более 300 творений мастера из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных коллекций.
https://ria.ru/20211103/vrubel-1757465027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил врубель, третьяковская галерея, выставки, музеи
18:09 01.04.2022 (обновлено: 18:11 01.04.2022)
В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю
В Третьяковке открылась посвященная Михаилу Врубелю экспозиция-дайджест
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В залы Врубеля в постоянной экспозиции Третьяковской галереи вернулись живописные и графические работы художника после его недавно завершившейся персональной выставки в здании на Крымском валу, и здесь открылась расширенная экспозиция-дайджест, сообщает пресс-служба институции.
30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты предыдущего проекта "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке, ставшего настоящим блокбастером и продленного до марта.
Работы представлены в залах 32 — 34. Вход осуществляется по билету в основную экспозицию.
На прошедшей выставке Врубеля было собрано более 300 творений мастера из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных коллекций.