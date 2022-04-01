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В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю - РИА Новости, 01.04.2022
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Культура
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В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю
В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю - РИА Новости, 01.04.2022
В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю
В залы Врубеля в постоянной экспозиции Третьяковской галереи вернулись живописные и графические работы художника после его недавно завершившейся персональной... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:09
2022-04-01T18:11
культура
новости культуры
михаил врубель
третьяковская галерея
выставки
музеи
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В залы Врубеля в постоянной экспозиции Третьяковской галереи вернулись живописные и графические работы художника после его недавно завершившейся персональной выставки в здании на Крымском валу, и здесь открылась расширенная экспозиция-дайджест, сообщает пресс-служба институции.30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты предыдущего проекта "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке, ставшего настоящим блокбастером и продленного до марта.Работы представлены в залах 32 — 34. Вход осуществляется по билету в основную экспозицию.На прошедшей выставке Врубеля было собрано более 300 творений мастера из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных коллекций.
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новости культуры, михаил врубель, третьяковская галерея, выставки, музеи
18:09 01.04.2022 (обновлено: 18:11 01.04.2022)
 
В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю

В Третьяковке открылась посвященная Михаилу Врубелю экспозиция-дайджест

© Третьяковская галереяКартина Михаила Врубеля "К Ночи"
Картина Михаила Врубеля К Ночи
© Третьяковская галерея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В залы Врубеля в постоянной экспозиции Третьяковской галереи вернулись живописные и графические работы художника после его недавно завершившейся персональной выставки в здании на Крымском валу, и здесь открылась расширенная экспозиция-дайджест, сообщает пресс-служба институции.
30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты предыдущего проекта "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке, ставшего настоящим блокбастером и продленного до марта.
Работы представлены в залах 32 — 34. Вход осуществляется по билету в основную экспозицию.
На прошедшей выставке Врубеля было собрано более 300 творений мастера из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных коллекций.
Картина Михаила Врубеля Царевна-лебедь (1900 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября 2021, 10:26Культура
Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля
 
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