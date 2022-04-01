https://ria.ru/20220401/vrubel-1781345551.html

В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю

В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю - РИА Новости, 01.04.2022

В Третьяковке открылась расширенная экспозиция, посвященная Врубелю

В залы Врубеля в постоянной экспозиции Третьяковской галереи вернулись живописные и графические работы художника после его недавно завершившейся персональной... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:09

2022-04-01T18:09

2022-04-01T18:11

культура

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михаил врубель

третьяковская галерея

выставки

музеи

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В залы Врубеля в постоянной экспозиции Третьяковской галереи вернулись живописные и графические работы художника после его недавно завершившейся персональной выставки в здании на Крымском валу, и здесь открылась расширенная экспозиция-дайджест, сообщает пресс-служба институции.30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты предыдущего проекта "Михаил Врубель" в Новой Третьяковке, ставшего настоящим блокбастером и продленного до марта.Работы представлены в залах 32 — 34. Вход осуществляется по билету в основную экспозицию.На прошедшей выставке Врубеля было собрано более 300 творений мастера из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных коллекций.

https://ria.ru/20211103/vrubel-1757465027.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил врубель, третьяковская галерея, выставки, музеи