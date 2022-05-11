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В Петербурге арестовали мужчину из-за изготовления фейка о ВС России
В Петербурге арестовали мужчину из-за изготовления фейка о ВС России - РИА Новости, 11.05.2022
В Петербурге арестовали мужчину из-за изготовления фейка о ВС России
Суд заключил под стражу обвиняемого в распространении дискредитирующей информации о действиях Вооруженных Сил РФ жителя Петербурга Бориса Романова, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T22:03
2022-05-11T22:03
2022-05-11T22:03
происшествия
вооруженные силы рф
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу обвиняемого в распространении дискредитирующей информации о действиях Вооруженных Сил РФ жителя Петербурга Бориса Романова, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Следствие полагает, что Романов 29 марта в помещении муниципального совета МО "Светлановское" изготовил видеозапись, имея умысел на распространение информации о дискредитации действий ВС РФ.В пресс-службе судов отметили, что Романову вину не признал и от дачи показаний отказался."Следствие, обосновывая ходатайство об аресте, указало, в том числе, что в жилище Романова были обнаружены предметы, представляющие собой информационные материалы возможно экстремистской направленности", - добавили в пресс-службе судов.Арест Романову определен по 5 июля.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вооруженные силы рф, санкт-петербург, россия
В Петербурге арестовали мужчину из-за изготовления фейка о ВС России
В Петербурге арестовали мужчину из-за изготовления фейкового видео о ВС России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости.
Суд заключил под стражу обвиняемого в распространении дискредитирующей информации о действиях Вооруженных Сил РФ жителя Петербурга Бориса Романова, сообщили
в объединенной пресс-службе судов города.
"Выборгский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Романова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) УК РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
Следствие полагает, что Романов 29 марта в помещении муниципального совета МО "Светлановское" изготовил видеозапись, имея умысел на распространение информации о дискредитации действий ВС РФ
.
В пресс-службе судов отметили, что Романову вину не признал и от дачи показаний отказался.
"Следствие, обосновывая ходатайство об аресте, указало, в том числе, что в жилище Романова были обнаружены предметы, представляющие собой информационные материалы возможно экстремистской направленности", - добавили в пресс-службе судов.
Арест Романову определен по 5 июля.