https://ria.ru/20220511/video-1788007841.html

В Петербурге арестовали мужчину из-за изготовления фейка о ВС России

В Петербурге арестовали мужчину из-за изготовления фейка о ВС России - РИА Новости, 11.05.2022

В Петербурге арестовали мужчину из-за изготовления фейка о ВС России

Суд заключил под стражу обвиняемого в распространении дискредитирующей информации о действиях Вооруженных Сил РФ жителя Петербурга Бориса Романова, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:03

2022-05-11T22:03

2022-05-11T22:03

происшествия

вооруженные силы рф

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу обвиняемого в распространении дискредитирующей информации о действиях Вооруженных Сил РФ жителя Петербурга Бориса Романова, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Следствие полагает, что Романов 29 марта в помещении муниципального совета МО "Светлановское" изготовил видеозапись, имея умысел на распространение информации о дискредитации действий ВС РФ.В пресс-службе судов отметили, что Романову вину не признал и от дачи показаний отказался."Следствие, обосновывая ходатайство об аресте, указало, в том числе, что в жилище Романова были обнаружены предметы, представляющие собой информационные материалы возможно экстремистской направленности", - добавили в пресс-службе судов.Арест Романову определен по 5 июля.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, вооруженные силы рф, санкт-петербург, россия