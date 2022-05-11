https://ria.ru/20220511/ukraina-1787868855.html

Эксперт считает, что США взяли Украину на содержание

Эксперт считает, что США взяли Украину на содержание - РИА Новости, 11.05.2022

Эксперт считает, что США взяли Украину на содержание

США фактически берут Украину на содержание и будут обеспечивать работу государства, а также накачивать Киев оружием и наемниками, чтобы не дать проиграть,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:01

2022-05-11T12:01

2022-05-11T12:43

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. США фактически берут Украину на содержание и будут обеспечивать работу государства, а также накачивать Киев оружием и наемниками, чтобы не дать проиграть, заявил РИА Новости заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов."США фактически сейчас берут Украину на содержание: будут выплачивать зарплаты госслужащим, пенсии, социальные пакеты - обеспечивать просто функционирование государства за счет этих 40 миллиардов долларов", - сказал он.Безпалько не исключил, что какую-то часть денег присвоят себе власти. "Украину накачивают деньгами, оружием и наемниками для того, чтобы нанести поражение России на поле боя. Это то, о чем говорил (глава европейской дипломатии - ред.) Жозеп Боррель несколько недель назад. Очевидно, что раз Украину будут накачивать оружием, нужно это оружие уничтожать, разрушать логистические цепочки, экономические кластеры, чтобы просто некуда было вкладывать эти 40 миллиардов долларов", - полагает Безпалько.Он добавил, что выделенные деньги могут быть разворованы, а могут быть переключены на какие-то другие программы, направлены правительству Владимира Зеленского в изгнании. "США повышают ставки. Они считают, что сейчас Украина проиграет, а этого допустить нельзя, поэтому нужно насыщать Украину большим количеством оружия, наемников, денег", - резюмировал Безпалько.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем аккаунте в Twitter, что "эта война должна быть выиграна на поле боя".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/pentagon-1787865721.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787834952.html

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