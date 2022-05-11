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Посол ЛНР в России: мир в Донбассе невозможен при нынешнем киевском режиме - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787824411.html
Посол ЛНР в России: мир в Донбассе невозможен при нынешнем киевском режиме
Посол ЛНР в России: мир в Донбассе невозможен при нынешнем киевском режиме - РИА Новости, 11.05.2022
Посол ЛНР в России: мир в Донбассе невозможен при нынешнем киевском режиме
Достижение мира невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской народной республики в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:07
2022-05-11T08:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
луганская народная республика
родион мирошник
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Достижение мира невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник."К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно", - сказал он.По мнению Мирошника, сейчас территория Украины находится под внешним влиянием и контролируется Западом."Поэтому до тех пор пока не будут обрезаны вот эти ниточки, которые дёргают марионеток на территории Украины, пока там люди не получат свободу выбора, пока не будут удалены военные возможности нанесения удара или угрозы национальной безопасности как ЛНР, ДНР, так и Российской Федерации, до сих пор чувствовать себя спокойно, к сожалению, не получится. То есть Украина должна быть приведена в состояние нормального адекватного государства, а не военной игрушки в руках иностранных режимов", - сказал посол ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, родион мирошник, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
08:07 11.05.2022 (обновлено: 08:26 11.05.2022)
 
Посол ЛНР в России: мир в Донбассе невозможен при нынешнем киевском режиме

Посол ЛНР Мирошник: мир в Донбассе невозможен без ликвидации нынешнего киевского режима

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Достижение мира невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
"К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно", - сказал он.
По мнению Мирошника, сейчас территория Украины находится под внешним влиянием и контролируется Западом.
"Поэтому до тех пор пока не будут обрезаны вот эти ниточки, которые дёргают марионеток на территории Украины, пока там люди не получат свободу выбора, пока не будут удалены военные возможности нанесения удара или угрозы национальной безопасности как ЛНР, ДНР, так и Российской Федерации, до сих пор чувствовать себя спокойно, к сожалению, не получится. То есть Украина должна быть приведена в состояние нормального адекватного государства, а не военной игрушки в руках иностранных режимов", - сказал посол ЛНР.
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Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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