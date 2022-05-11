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Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям

Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям - РИА Новости, 11.05.2022

Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям

Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям, чтобы почтить память солдат, погибших в 1941-1945 годы. Это было сделано в ответ на действия местных властей, которые рано утром 10 мая трактором убрали цветы, которые люди возложили накануне.

2022-05-11T13:53

2022-05-11T13:53

2022-05-11T13:53

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Также проходят задержания граждан с георгиевскими ленточками. В ноябре 2021 года сейм Латвии в третьем чтении утвердил запрет на публичное использование георгиевских ленточек во время развлекательных мероприятий, митингов, пикетов и шествий. В Посольстве России в Латвии все эти действия назвали "беспредельным хамством".

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2022

Светлана Осипова

Светлана Осипова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям, чтобы почтить память солдат, погибших в 1941-1945 годы. Это было сделано в ответ на действия местных властей, которые рано утром 10 мая трактором убрали цветы, которые люди возложили накануне. Также проходят задержания граждан с георгиевскими ленточками. В ноябре 2021 года сейм Латвии в третьем чтении утвердил запрет на публичное использование георгиевских ленточек во время развлекательных мероприятий, митингов, пикетов и шествий. В Посольстве России в Латвии все эти действия назвали "беспредельным хамством". 2022-05-11T13:53 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Осипова

видео, день победы, в мире, видео