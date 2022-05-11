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Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям
Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям - РИА Новости, 11.05.2022
Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям
Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям, чтобы почтить память солдат, погибших в 1941-1945 годы. Это было сделано в ответ на действия местных властей, которые рано утром 10 мая трактором убрали цветы, которые люди возложили накануне.
2022-05-11T13:53
2022-05-11T13:53
2022-05-11T13:53
видео
день победы
в мире
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Также проходят задержания граждан с георгиевскими ленточками. В ноябре 2021 года сейм Латвии в третьем чтении утвердил запрет на публичное использование георгиевских ленточек во время развлекательных мероприятий, митингов, пикетов и шествий. В Посольстве России в Латвии все эти действия назвали "беспредельным хамством".
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям
Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям, чтобы почтить память солдат, погибших в 1941-1945 годы. Это было сделано в ответ на действия местных властей, которые рано утром 10 мая трактором убрали цветы, которые люди возложили накануне.
Также проходят задержания граждан с георгиевскими ленточками.
В ноябре 2021 года сейм Латвии в третьем чтении утвердил запрет на публичное использование георгиевских ленточек во время развлекательных мероприятий, митингов, пикетов и шествий. В Посольстве России в Латвии все эти действия назвали "беспредельным хамством".
2022-05-11T13:53
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, день победы, в мире, видео
Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям
Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям, чтобы почтить память солдат, погибших в 1941-1945 годы. Это было сделано в ответ на действия местных властей, которые рано утром 10 мая трактором убрали цветы, которые люди возложили накануне.
2022-05-11T13:53
true
PT1M27S
Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям
Жители Риги несут цветы к памятнику Освободителям, чтобы почтить память солдат, погибших в 1941-1945 годы. Это было сделано в ответ на действия местных властей, которые рано утром 10 мая трактором убрали цветы, которые люди возложили накануне.