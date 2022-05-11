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Минцифры предложило ограничить комиссию банков за оплату услуг связи - РИА Новости, 11.05.2022
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Минцифры предложило ограничить комиссию банков за оплату услуг связи
Минцифры предложило ограничить комиссию банков за оплату услуг связи - РИА Новости, 11.05.2022
Минцифры предложило ограничить комиссию банков за оплату услуг связи
Минцифры России предлагает ограничить комиссию, которую банки взимают с операторов связи за оплату их услуг на уровне 1% вне зависимости от использования или не РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:19
2022-05-11T16:19
экономика
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
мобильная связь
банки
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минцифры России предлагает ограничить комиссию, которую банки взимают с операторов связи за оплату их услуг на уровне 1% вне зависимости от использования или не использования платежных карт, сообщает ведомство.Ранее совет директоров Банка России принял решение, ограничивающее комиссию за прием и перевод платежей абонентов связи, которое затрагивало только платежи с использованием карт."Минцифры предлагает установить единое комиссионное вознаграждение не более 1% по платежам за услуги связи вне зависимости от использования или не использования платежных карт при оплате услуг связи. ... Предлагается уменьшить комиссию, которую кредитные организации взимают с операторов связи за оплату их услуг из приложений или на сайте кредитных организаций", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что ограничение комиссии будет действовать до 31 августа. По мнению ведомства, это позволит операторам сэкономить порядка 500 миллионов рублей."Более 85% абонентов для оплаты услуг связи предпочитают использовать мобильные приложения и интернет-сайты кредитных организаций", - подытожили в Минцифры.
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экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, мобильная связь, банки
16:19 11.05.2022
 
Минцифры предложило ограничить комиссию банков за оплату услуг связи

Минцифры предложило ограничить комиссию банков за оплату услуг связи на уровне 1%

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минцифры России предлагает ограничить комиссию, которую банки взимают с операторов связи за оплату их услуг на уровне 1% вне зависимости от использования или не использования платежных карт, сообщает ведомство.
Ранее совет директоров Банка России принял решение, ограничивающее комиссию за прием и перевод платежей абонентов связи, которое затрагивало только платежи с использованием карт.
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"Минцифры предлагает установить единое комиссионное вознаграждение не более 1% по платежам за услуги связи вне зависимости от использования или не использования платежных карт при оплате услуг связи. ... Предлагается уменьшить комиссию, которую кредитные организации взимают с операторов связи за оплату их услуг из приложений или на сайте кредитных организаций", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ограничение комиссии будет действовать до 31 августа. По мнению ведомства, это позволит операторам сэкономить порядка 500 миллионов рублей.
"Более 85% абонентов для оплаты услуг связи предпочитают использовать мобильные приложения и интернет-сайты кредитных организаций", - подытожили в Минцифры.
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ЭкономикаТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россиямобильная связьБанки
 
 
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