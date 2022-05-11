https://ria.ru/20220511/svyaz-1787942548.html

Минцифры предложило ограничить комиссию банков за оплату услуг связи

Минцифры предложило ограничить комиссию банков за оплату услуг связи - РИА Новости, 11.05.2022

Минцифры предложило ограничить комиссию банков за оплату услуг связи

Минцифры России предлагает ограничить комиссию, которую банки взимают с операторов связи за оплату их услуг на уровне 1% вне зависимости от использования или не РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:19

2022-05-11T16:19

2022-05-11T16:19

экономика

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

мобильная связь

банки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_cee22f2211c6de6f60cb265b5638fcdd.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минцифры России предлагает ограничить комиссию, которую банки взимают с операторов связи за оплату их услуг на уровне 1% вне зависимости от использования или не использования платежных карт, сообщает ведомство.Ранее совет директоров Банка России принял решение, ограничивающее комиссию за прием и перевод платежей абонентов связи, которое затрагивало только платежи с использованием карт."Минцифры предлагает установить единое комиссионное вознаграждение не более 1% по платежам за услуги связи вне зависимости от использования или не использования платежных карт при оплате услуг связи. ... Предлагается уменьшить комиссию, которую кредитные организации взимают с операторов связи за оплату их услуг из приложений или на сайте кредитных организаций", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что ограничение комиссии будет действовать до 31 августа. По мнению ведомства, это позволит операторам сэкономить порядка 500 миллионов рублей."Более 85% абонентов для оплаты услуг связи предпочитают использовать мобильные приложения и интернет-сайты кредитных организаций", - подытожили в Минцифры.

https://ria.ru/20220507/svyaz-1787364505.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/internet-1786235141.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, мобильная связь, банки