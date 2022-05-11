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Байден заявил, что США способны заместить поставки зерна с Украины

Байден заявил, что США способны заместить поставки зерна с Украины - РИА Новости, 11.05.2022

Байден заявил, что США способны заместить поставки зерна с Украины

США в состоянии заместить на мировом продовольственном рынке Украину, которая лишилась возможности экспортировать зерно, заявил американский президент Джо... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:43

2022-05-11T22:43

2022-05-11T22:43

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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. США в состоянии заместить на мировом продовольственном рынке Украину, которая лишилась возможности экспортировать зерно, заявил американский президент Джо Байден.Он утверждает, что Украина якобы из-за блокады своих черноморских портов российскими кораблями не может вывезти 20 миллионов тонн одной только пшеницы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Украина заблокировала в своих портах и не выпускает оттуда десятки судов, в том числе с пшеницей, и не соглашается на предложения России вывести эти корабли по гумкоридорам."Народ, мы в состоянии сделать так, чтобы американский сельскохозяйственный экспорт восполнил нехватку украинских поставок. На самом деле, за время первого года моего президентства американский аграрный экспорт побил все прошлые рекорды – 177 миллиардов долларов", - сказал Байден в ходе визита на ферму в штате Иллинойс.Он предупредил, что без украинской пшеницы "очень многие в Африке умрут от голода". "Они единственные поставщики целого ряда африканских стран - Сомали, всех перечислять я не буду", - сказал Байден, добавив, что вооруженный конфликт не дает украинским земледельцам готовиться к будущему году.На долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напоминал ранее генсек ООН Антониу Гутерриш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отмечал генсек ООН.

https://ria.ru/20220511/dialog-1787988912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/zerno-1787797343.html

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цены на нефть, сергей лавров, антониу гутерриш, украина, россия, иллинойс, оон