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В Чехии могут построить терминал СПГ - РИА Новости, 11.05.2022
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В Чехии могут построить терминал СПГ
В Чехии могут построить терминал СПГ - РИА Новости, 11.05.2022
В Чехии могут построить терминал СПГ
Государственный дистрибьютор топлива, компания Čepro, готова построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице (на северо-западе... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:09
2022-05-11T18:16
экономика
цены на нефть
петр фиала
олаф шольц
германия
чехия
балтия
чешское радио
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Государственный дистрибьютор топлива, компания Čepro, готова построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице (на северо-западе республики), заявил член правления фирмы Франтишек Тодт в среду на конференции об энергетической безопасности, которая проходила в стенах парламента страны."Компания Čepro готова в короткие сроки построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице. СПГ можно было бы доставлять сюда из стран Балтии по железной дороге, а в будущем, возможно, и по морю, если будет решена проблема судоходства в нижнем течении реки Эльба. Наша компания уже располагает складами в этом районе", - сказал Тодт, которого цитирует Чешское радио.Ранее, в начале мая, премьер Петр Фиала после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о том, что Чехия обсудит с Германией возможности совместного использования терминалов сжиженного природного газа, которые правительство Германии хочет построить для снижения энергетической зависимости от России.
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экономика, цены на нефть, петр фиала, олаф шольц, германия, чехия, балтия, чешское радио
18:09 11.05.2022 (обновлено: 18:16 11.05.2022)
 
В Чехии могут построить терминал СПГ

Франтишек Тодт: в Чехии может быть построен терминал СПГ

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Государственный дистрибьютор топлива, компания Čepro, готова построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице (на северо-западе республики), заявил член правления фирмы Франтишек Тодт в среду на конференции об энергетической безопасности, которая проходила в стенах парламента страны.
"Компания Čepro готова в короткие сроки построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице. СПГ можно было бы доставлять сюда из стран Балтии по железной дороге, а в будущем, возможно, и по морю, если будет решена проблема судоходства в нижнем течении реки Эльба. Наша компания уже располагает складами в этом районе", - сказал Тодт, которого цитирует Чешское радио.
Ранее, в начале мая, премьер Петр Фиала после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о том, что Чехия обсудит с Германией возможности совместного использования терминалов сжиженного природного газа, которые правительство Германии хочет построить для снижения энергетической зависимости от России.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьПетр ФиалаОлаф ШольцГерманияЧехияБалтияЧешское радио
 
 
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