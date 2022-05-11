https://ria.ru/20220511/spg-1787974409.html
В Чехии могут построить терминал СПГ
В Чехии могут построить терминал СПГ - РИА Новости, 11.05.2022
В Чехии могут построить терминал СПГ
Государственный дистрибьютор топлива, компания Čepro, готова построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице (на северо-западе... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:09
2022-05-11T18:09
2022-05-11T18:16
экономика
цены на нефть
петр фиала
олаф шольц
германия
чехия
балтия
чешское радио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_0:212:4056:2494_1920x0_80_0_0_1d55a23936094282fb820d8d2b5e08b5.jpg
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Государственный дистрибьютор топлива, компания Čepro, готова построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице (на северо-западе республики), заявил член правления фирмы Франтишек Тодт в среду на конференции об энергетической безопасности, которая проходила в стенах парламента страны."Компания Čepro готова в короткие сроки построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице. СПГ можно было бы доставлять сюда из стран Балтии по железной дороге, а в будущем, возможно, и по морю, если будет решена проблема судоходства в нижнем течении реки Эльба. Наша компания уже располагает складами в этом районе", - сказал Тодт, которого цитирует Чешское радио.Ранее, в начале мая, премьер Петр Фиала после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о том, что Чехия обсудит с Германией возможности совместного использования терминалов сжиженного природного газа, которые правительство Германии хочет построить для снижения энергетической зависимости от России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/zeman-1787949534.html
германия
чехия
балтия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_225:0:3832:2705_1920x0_80_0_0_7eb45184a3b09afcdf7bd6e89f8eb76d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, петр фиала, олаф шольц, германия, чехия, балтия, чешское радио
18:09 11.05.2022 (обновлено: 18:16 11.05.2022)
В Чехии могут построить терминал СПГ
Франтишек Тодт: в Чехии может быть построен терминал СПГ