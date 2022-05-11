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В Чехии могут построить терминал СПГ

В Чехии могут построить терминал СПГ - РИА Новости, 11.05.2022

В Чехии могут построить терминал СПГ

Государственный дистрибьютор топлива, компания Čepro, готова построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице (на северо-западе... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:09

2022-05-11T18:09

2022-05-11T18:16

экономика

цены на нефть

петр фиала

олаф шольц

германия

чехия

балтия

чешское радио

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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Государственный дистрибьютор топлива, компания Čepro, готова построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице (на северо-западе республики), заявил член правления фирмы Франтишек Тодт в среду на конференции об энергетической безопасности, которая проходила в стенах парламента страны."Компания Čepro готова в короткие сроки построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице. СПГ можно было бы доставлять сюда из стран Балтии по железной дороге, а в будущем, возможно, и по морю, если будет решена проблема судоходства в нижнем течении реки Эльба. Наша компания уже располагает складами в этом районе", - сказал Тодт, которого цитирует Чешское радио.Ранее, в начале мая, премьер Петр Фиала после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о том, что Чехия обсудит с Германией возможности совместного использования терминалов сжиженного природного газа, которые правительство Германии хочет построить для снижения энергетической зависимости от России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/zeman-1787949534.html

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экономика, цены на нефть, петр фиала, олаф шольц, германия, чехия, балтия, чешское радио