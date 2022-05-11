https://ria.ru/20220511/spetsoperatsiya-1787917208.html

Власти Херсонской области выступили за продолжение спецоперации на Украине

Власти Херсонской области выступили за продолжение спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.05.2022

Власти Херсонской области выступили за продолжение спецоперации на Украине

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил за продолжение спецоперации РФ на Украине. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:50

2022-05-11T14:50

2022-05-11T14:50

специальная военная операция на украине

андрей турчак

владимир сальдо

владимир путин

россия

украина

херсонская область

единая россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил за продолжение спецоперации РФ на Украине."Давайте дальше освобождать от фашизма исконно русскую землю", - сказал журналистам Стремоусов.По его словам, также должны быть освобождены Николаевская, Одесская, Запорожская и Кировоградская области.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

андрей турчак, владимир сальдо, владимир путин, россия, украина, херсонская область , единая россия, в мире