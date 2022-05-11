https://ria.ru/20220511/sochi-1787948627.html

В Сочи пытавшийся сделать селфи турист сорвался в горный ручей

В Сочи пытавшийся сделать селфи турист сорвался в горный ручей - РИА Новости, 11.05.2022

В Сочи пытавшийся сделать селфи турист сорвался в горный ручей

Турист из Санкт-Петербурга получил травму головы и сломал лодыжку в горах Сочи, когда попытался сделать фото на фоне водопада Поликаря, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:53

2022-05-11T16:53

2022-05-11T16:53

туризм

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Турист из Санкт-Петербурга получил травму головы и сломал лодыжку в горах Сочи, когда попытался сделать фото на фоне водопада Поликаря, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда.По данным ведомства, отдыхающий на одном из горнолыжных курортов гость отправился на водопад Поликаря в районе хребта Аибга, чтобы сделать живописные фотографии. Однако он упал в ручей, и его унесло течением.Сотрудник горнолыжного курорта спустился к туристу и зафиксировал его в спасательной косынке. Используя альпинистское снаряжение, специалисты Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно со спасательной службой курорта эвакуировали пострадавшего."По предварительным данным, в результате падения 41-летний турист из Санкт-Петербурга получил закрытую черепно-мозговую травму, переохлаждение, вывих плеча и перелом лодыжки", — сообщили в пресс-службе.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, туристы