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В Сочи пытавшийся сделать селфи турист сорвался в горный ручей
В Сочи пытавшийся сделать селфи турист сорвался в горный ручей - РИА Новости, 11.05.2022
В Сочи пытавшийся сделать селфи турист сорвался в горный ручей
Турист из Санкт-Петербурга получил травму головы и сломал лодыжку в горах Сочи, когда попытался сделать фото на фоне водопада Поликаря, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:53
2022-05-11T16:53
2022-05-11T16:53
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СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Турист из Санкт-Петербурга получил травму головы и сломал лодыжку в горах Сочи, когда попытался сделать фото на фоне водопада Поликаря, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда.По данным ведомства, отдыхающий на одном из горнолыжных курортов гость отправился на водопад Поликаря в районе хребта Аибга, чтобы сделать живописные фотографии. Однако он упал в ручей, и его унесло течением.Сотрудник горнолыжного курорта спустился к туристу и зафиксировал его в спасательной косынке. Используя альпинистское снаряжение, специалисты Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно со спасательной службой курорта эвакуировали пострадавшего."По предварительным данным, в результате падения 41-летний турист из Санкт-Петербурга получил закрытую черепно-мозговую травму, переохлаждение, вывих плеча и перелом лодыжки", — сообщили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, туристы
В Сочи пытавшийся сделать селфи турист сорвался в горный ручей
В горах Сочи спасатели эвакуировали туриста из Санкт-Петербурга, упавшего в ручей
СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Турист из Санкт-Петербурга получил травму головы и сломал лодыжку в горах Сочи, когда попытался сделать фото на фоне водопада Поликаря, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда.
По данным ведомства, отдыхающий на одном из горнолыжных курортов гость отправился на водопад Поликаря в районе хребта Аибга, чтобы сделать живописные фотографии. Однако он упал в ручей, и его унесло течением.
Сотрудник горнолыжного курорта спустился к туристу и зафиксировал его в спасательной косынке. Используя альпинистское снаряжение, специалисты Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно со спасательной службой курорта эвакуировали пострадавшего.
"По предварительным данным, в результате падения 41-летний турист из Санкт-Петербурга получил закрытую черепно-мозговую травму, переохлаждение, вывих плеча и перелом лодыжки", — сообщили в пресс-службе.