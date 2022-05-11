В Армении заявили, что ВОЗ преувеличила статистику смертности от COVID-19
Минздрав Армении: ВОЗ включила в статистику смертности от COVID-19 потери в Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Минздрав Армении утверждает, что статистика Всемирной организации здравоохранения по избыточной смертности в республике от коронавируса преувеличена, в нее включены смерти, зафиксированные в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.
"Данные ВОЗ об избыточной смертности от COVID-19 в Армении преувеличены. По поручению министра здравоохранения Анаит Аванесян эти данные были проанализированы… Выяснилось, что в отчете технической рабочей группы, изучающей летальность от коронавируса, в статистику избыточной смертности за первые два года пандемии были включены случаи смерти, зафиксированные в результате 44-дневной войны", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что экспертами использовались предварительные данные за 2020-2021 годы, которые отличаются от окончательных. "В связи с этим минздрав обратится в ВОЗ, требуя дополнительные комментариями и пересмотра опубликованного анализа", - отмечается в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.