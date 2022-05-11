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В Армении заявили, что ВОЗ преувеличила статистику смертности от COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2022
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https://ria.ru/20220511/smertnost-1787858932.html
В Армении заявили, что ВОЗ преувеличила статистику смертности от COVID-19
В Армении заявили, что ВОЗ преувеличила статистику смертности от COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2022
В Армении заявили, что ВОЗ преувеличила статистику смертности от COVID-19
Минздрав Армении утверждает, что статистика Всемирной организации здравоохранения по избыточной смертности в республике от коронавируса преувеличена, в нее... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:33
2022-05-11T11:33
распространение коронавируса
в мире
армения
нагорный карабах
воз
коронавирус covid-19
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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Минздрав Армении утверждает, что статистика Всемирной организации здравоохранения по избыточной смертности в республике от коронавируса преувеличена, в нее включены смерти, зафиксированные в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года."Данные ВОЗ об избыточной смертности от COVID-19 в Армении преувеличены. По поручению министра здравоохранения Анаит Аванесян эти данные были проанализированы… Выяснилось, что в отчете технической рабочей группы, изучающей летальность от коронавируса, в статистику избыточной смертности за первые два года пандемии были включены случаи смерти, зафиксированные в результате 44-дневной войны", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что экспертами использовались предварительные данные за 2020-2021 годы, которые отличаются от окончательных. "В связи с этим минздрав обратится в ВОЗ, требуя дополнительные комментариями и пересмотра опубликованного анализа", - отмечается в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, нагорный карабах, воз, коронавирус covid-19
11:33 11.05.2022
 
В Армении заявили, что ВОЗ преувеличила статистику смертности от COVID-19

Минздрав Армении: ВОЗ включила в статистику смертности от COVID-19 потери в Карабахе

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Минздрав Армении утверждает, что статистика Всемирной организации здравоохранения по избыточной смертности в республике от коронавируса преувеличена, в нее включены смерти, зафиксированные в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.
"Данные ВОЗ об избыточной смертности от COVID-19 в Армении преувеличены. По поручению министра здравоохранения Анаит Аванесян эти данные были проанализированы… Выяснилось, что в отчете технической рабочей группы, изучающей летальность от коронавируса, в статистику избыточной смертности за первые два года пандемии были включены случаи смерти, зафиксированные в результате 44-дневной войны", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что экспертами использовались предварительные данные за 2020-2021 годы, которые отличаются от окончательных. "В связи с этим минздрав обратится в ВОЗ, требуя дополнительные комментариями и пересмотра опубликованного анализа", - отмечается в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Медицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Распространение коронавирусаВ миреАрменияНагорный КарабахВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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