https://ria.ru/20220511/smertnost-1787858932.html

В Армении заявили, что ВОЗ преувеличила статистику смертности от COVID-19

В Армении заявили, что ВОЗ преувеличила статистику смертности от COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2022

В Армении заявили, что ВОЗ преувеличила статистику смертности от COVID-19

Минздрав Армении утверждает, что статистика Всемирной организации здравоохранения по избыточной смертности в республике от коронавируса преувеличена, в нее... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:33

2022-05-11T11:33

2022-05-11T11:33

распространение коронавируса

в мире

армения

нагорный карабах

воз

коронавирус covid-19

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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Минздрав Армении утверждает, что статистика Всемирной организации здравоохранения по избыточной смертности в республике от коронавируса преувеличена, в нее включены смерти, зафиксированные в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года."Данные ВОЗ об избыточной смертности от COVID-19 в Армении преувеличены. По поручению министра здравоохранения Анаит Аванесян эти данные были проанализированы… Выяснилось, что в отчете технической рабочей группы, изучающей летальность от коронавируса, в статистику избыточной смертности за первые два года пандемии были включены случаи смерти, зафиксированные в результате 44-дневной войны", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что экспертами использовались предварительные данные за 2020-2021 годы, которые отличаются от окончательных. "В связи с этим минздрав обратится в ВОЗ, требуя дополнительные комментариями и пересмотра опубликованного анализа", - отмечается в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787054399.html

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, нагорный карабах, воз, коронавирус covid-19