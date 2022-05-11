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Планы по научным станциям мегапроекта СКИФ скорректируют из-за санкций - РИА Новости, 11.05.2022
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Планы по научным станциям мегапроекта СКИФ скорректируют из-за санкций
Планы по научным станциям мегапроекта СКИФ скорректируют из-за санкций - РИА Новости, 11.05.2022
Планы по научным станциям мегапроекта СКИФ скорректируют из-за санкций
Планы по созданию первых шести научных станций "меганаучной" установки Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) корректируются из-за международных санкций в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:36
2022-05-11T13:36
россия
наука
российская академия наук
новосибирская область
кольцово
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НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Планы по созданию первых шести научных станций "меганаучной" установки Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) корректируются из-за международных санкций в отношении России, сообщил журналистам директор Института катализа Сибирского отделения РАН академик Валерий Бухтияров."Если в случае технологического оборудования ускорительного комплекса на 90% оно отечественное, то в случае станций некоторые из них под ключ было запланировано изготовить за рубежом, в Германии и Англии. Очевидно, что этим планам пока состояться не суждено. Мы работаем над корректировкой научной программы и тех станций, которые будут запущены в первую очередь", - сказал он.Академик пояснил, что самая "проблемная" станция – это станция мягкого рентгеновского излучения, которую планировалось заказать в Германии. Технологии по формированию необходимого излучения и детекторы в России не производят и никогда не производили, уточнил он."Нечетные станции 1.1, 1.3 и 1.5 в основном изготавливаются внутри (в России). Да, там есть некоторые иностранные компоненты, но мы их будем либо заменять отечественными, либо искать возможность поставки, в том числе из Китая. Соответственно, часть вопросов мы решим и первые три станции будут запущены в работу", - рассказал Бухтияров.Еще две станции, по его словам, будут представлять собой модификацию станций, которые уже сейчас работают в Институте ядерной физики СО РАН на коллайдере ВЭПП-3 в центре коллективного пользования по синхротронному излучению. После модернизации станции во многом закроют потребности российских ученых, но их возможности будут меньше, чем планировалось изначально."То есть пять станций мы уже точно видим, как они будут изготовлены. Шестую станцию обсуждаем с нашими коллегами из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), дорабатываем тоже немножко "облегченную" станцию по сравнению с тем, что они хотели. В итоге шесть станций мы так и планируем ввести, просто с некоторой корректировкой этих планов", - добавил ученый.СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Заказчиком и застройщиком проекта является Институт катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН. СКИФ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя составляет 480 метров. Изначально его стоимость составляла 37,1 миллиарда рублей, однако в связи с подорожанием материалов на сегодняшний день она увеличились до 47,3 миллиарда рублей.
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россия, наука, российская академия наук, новосибирская область, кольцово
13:36 11.05.2022
 
Планы по научным станциям мегапроекта СКИФ скорректируют из-за санкций

Планы по шести научным станциям мегапроекта СКИФ скорректируют из-за санкций против России

© Проектный офис ЦКП "СКИФАрхитектурная концепция ЦКП "СКИФ"
Архитектурная концепция ЦКП СКИФ
© Проектный офис ЦКП "СКИФ
Архитектурная концепция ЦКП "СКИФ". Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Планы по созданию первых шести научных станций "меганаучной" установки Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) корректируются из-за международных санкций в отношении России, сообщил журналистам директор Института катализа Сибирского отделения РАН академик Валерий Бухтияров.
"Если в случае технологического оборудования ускорительного комплекса на 90% оно отечественное, то в случае станций некоторые из них под ключ было запланировано изготовить за рубежом, в Германии и Англии. Очевидно, что этим планам пока состояться не суждено. Мы работаем над корректировкой научной программы и тех станций, которые будут запущены в первую очередь", - сказал он.
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Академик пояснил, что самая "проблемная" станция – это станция мягкого рентгеновского излучения, которую планировалось заказать в Германии. Технологии по формированию необходимого излучения и детекторы в России не производят и никогда не производили, уточнил он.
"Нечетные станции 1.1, 1.3 и 1.5 в основном изготавливаются внутри (в России). Да, там есть некоторые иностранные компоненты, но мы их будем либо заменять отечественными, либо искать возможность поставки, в том числе из Китая. Соответственно, часть вопросов мы решим и первые три станции будут запущены в работу", - рассказал Бухтияров.
Еще две станции, по его словам, будут представлять собой модификацию станций, которые уже сейчас работают в Институте ядерной физики СО РАН на коллайдере ВЭПП-3 в центре коллективного пользования по синхротронному излучению. После модернизации станции во многом закроют потребности российских ученых, но их возможности будут меньше, чем планировалось изначально.
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"То есть пять станций мы уже точно видим, как они будут изготовлены. Шестую станцию обсуждаем с нашими коллегами из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), дорабатываем тоже немножко "облегченную" станцию по сравнению с тем, что они хотели. В итоге шесть станций мы так и планируем ввести, просто с некоторой корректировкой этих планов", - добавил ученый.
СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Заказчиком и застройщиком проекта является Институт катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН. СКИФ создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя составляет 480 метров. Изначально его стоимость составляла 37,1 миллиарда рублей, однако в связи с подорожанием материалов на сегодняшний день она увеличились до 47,3 миллиарда рублей.
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