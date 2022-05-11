СК завел два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов ДНР
СК возбудил два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов ДНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Военными следственными органами Следственного комитета РФ в отношении военнослужащих 25 отдельной воздушно-десантной бригады, а также 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.
По данным СК, 10 мая с 13 часов военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады Украины, размещаясь в Авдеевке ДНР обстреляли из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 20 снарядами калибром 122 мм Киевский район Донецка. В этот же день примерно в 11 часов военнослужащие 56 отдельной мотопехотной бригады Украины, размещаясь в населенном пункте Пески ДНР, также обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ 27 "Ураган" Кировский район города Донецка.
Подчеркивается, что в результате ранены восемь мирных граждан.
"Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений. Предварительное следствие по уголовным делам продолжается", - добавляется в сообщении.