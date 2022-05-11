Рейтинг@Mail.ru
СК завел два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/sk-1787989328.html
СК завел два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов ДНР
СК завел два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 11.05.2022
СК завел два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов ДНР
Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой народной республике, сообщается в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:31
2022-05-11T19:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным СК, 10 мая с 13 часов военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады Украины, размещаясь в Авдеевке ДНР обстреляли из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 20 снарядами калибром 122 мм Киевский район Донецка. В этот же день примерно в 11 часов военнослужащие 56 отдельной мотопехотной бригады Украины, размещаясь в населенном пункте Пески ДНР, также обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ 27 "Ураган" Кировский район города Донецка.Подчеркивается, что в результате ранены восемь мирных граждан."Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений. Предварительное следствие по уголовным делам продолжается", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), в мире, россия, ситуация в днр и лнр
19:31 11.05.2022
 
СК завел два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов ДНР

СК возбудил два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Военными следственными органами Следственного комитета РФ в отношении военнослужащих 25 отдельной воздушно-десантной бригады, а также 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.
По данным СК, 10 мая с 13 часов военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады Украины, размещаясь в Авдеевке ДНР обстреляли из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 20 снарядами калибром 122 мм Киевский район Донецка. В этот же день примерно в 11 часов военнослужащие 56 отдельной мотопехотной бригады Украины, размещаясь в населенном пункте Пески ДНР, также обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ 27 "Ураган" Кировский район города Донецка.
Подчеркивается, что в результате ранены восемь мирных граждан.
"Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений. Предварительное следствие по уголовным делам продолжается", - добавляется в сообщении.
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 08:00
"Думали, закончится быстро": что происходит на левом берегу Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)В миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала