https://ria.ru/20220511/sk-1787989328.html

СК завел два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов ДНР

СК завел два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 11.05.2022

СК завел два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов ДНР

Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой народной республике, сообщается в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:31

2022-05-11T19:31

2022-05-11T19:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным СК, 10 мая с 13 часов военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады Украины, размещаясь в Авдеевке ДНР обстреляли из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 20 снарядами калибром 122 мм Киевский район Донецка. В этот же день примерно в 11 часов военнослужащие 56 отдельной мотопехотной бригады Украины, размещаясь в населенном пункте Пески ДНР, также обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ 27 "Ураган" Кировский район города Донецка.Подчеркивается, что в результате ранены восемь мирных граждан."Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений. Предварительное следствие по уголовным делам продолжается", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донецкая народная республика, украина, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), в мире, россия, ситуация в днр и лнр