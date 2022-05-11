https://ria.ru/20220511/shvetsiya-1787929291.html

Джонсон пообещал Швеции любую помощь в случае нападения на нее

Джонсон пообещал Швеции любую помощь в случае нападения на нее - РИА Новости, 11.05.2022

Джонсон пообещал Швеции любую помощь в случае нападения на нее

Великобритания готова в рамках соглашения о взаимных гарантиях безопасности со Швецией оказать любую запрашиваемую помощь, если на нее будет совершено... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:27

2022-05-11T15:27

2022-05-11T15:45

в мире

великобритания

швеция

нато

борис джонсон

магдалена андерссон

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ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Великобритания готова в рамках соглашения о взаимных гарантиях безопасности со Швецией оказать любую запрашиваемую помощь, если на нее будет совершено нападение, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.В среду Британия и Швеция в рамках визита Джонсона подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Ожидается, что аналогичное соглашение позднее сегодня будет подписано и с Финляндией."Что касается вопроса безопасности Швеции, то здесь идут разные обсуждения. Я бы не хотел в это вмешиваться, потому что это дело Швеции относительно их будущего с НАТО… Мы говорим, что в случае бедствия или нападения Великобритания придет на помощь Швеции с тем, что запросит Швеция", - сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерссон.

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великобритания

швеция

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Кирилл Волков

в мире, великобритания, швеция, нато, борис джонсон, магдалена андерссон