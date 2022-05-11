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Джонсон пообещал Швеции любую помощь в случае нападения на нее - РИА Новости, 11.05.2022
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Джонсон пообещал Швеции любую помощь в случае нападения на нее
Джонсон пообещал Швеции любую помощь в случае нападения на нее - РИА Новости, 11.05.2022
Джонсон пообещал Швеции любую помощь в случае нападения на нее
Великобритания готова в рамках соглашения о взаимных гарантиях безопасности со Швецией оказать любую запрашиваемую помощь, если на нее будет совершено... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:27
2022-05-11T15:45
в мире
великобритания
швеция
нато
борис джонсон
магдалена андерссон
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ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Великобритания готова в рамках соглашения о взаимных гарантиях безопасности со Швецией оказать любую запрашиваемую помощь, если на нее будет совершено нападение, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.В среду Британия и Швеция в рамках визита Джонсона подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Ожидается, что аналогичное соглашение позднее сегодня будет подписано и с Финляндией."Что касается вопроса безопасности Швеции, то здесь идут разные обсуждения. Я бы не хотел в это вмешиваться, потому что это дело Швеции относительно их будущего с НАТО… Мы говорим, что в случае бедствия или нападения Великобритания придет на помощь Швеции с тем, что запросит Швеция", - сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерссон.
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в мире, великобритания, швеция, нато, борис джонсон, магдалена андерссон
15:27 11.05.2022 (обновлено: 15:45 11.05.2022)
 
Джонсон пообещал Швеции любую помощь в случае нападения на нее

Премьер Джонсон: Британия предоставит любую помощь в случае нападения на Швецию

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Великобритания готова в рамках соглашения о взаимных гарантиях безопасности со Швецией оказать любую запрашиваемую помощь, если на нее будет совершено нападение, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
В среду Британия и Швеция в рамках визита Джонсона подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Ожидается, что аналогичное соглашение позднее сегодня будет подписано и с Финляндией.
"Что касается вопроса безопасности Швеции, то здесь идут разные обсуждения. Я бы не хотел в это вмешиваться, потому что это дело Швеции относительно их будущего с НАТО… Мы говорим, что в случае бедствия или нападения Великобритания придет на помощь Швеции с тем, что запросит Швеция", - сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерссон.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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В миреВеликобританияШвецияНАТОБорис ДжонсонМагдалена Андерссон
 
 
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