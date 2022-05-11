Rai Al Youm: Россия не боится шведских ЗРК Patriot
Rai Al Youm: РФ не боится шведских ЗРК Patriot и выступает против контингента США в стране
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия не опасается поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию, однако выступает против размещения контингента США в стране, написал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Ихаб Мокбель.
Автор публикации напомнил, что в ноябре прошлого года страна получила от Соединенных Штатов передовые ЗРК стоимостью 3,2 миллиарда долларов.
"Россия не боится шведских зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 (также известные как "Система ПВО-103") и уж точно не боится ВМС Швеции", — высказался Мокбель.
Мокбель также указал на слабое место зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3.
"Главная проблема этих комплексов состоит в том, что они в первую очередь разрабатывались для противодействия самолетам, а не ракетам. Иначе почему Саудовская Аравия не приобрела Patriot PAC-3 вместо российских комплексов С-400 "Триумф", если они действительно такие эффективные?" — заключил обозреватель.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.
В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
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