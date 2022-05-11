Рейтинг@Mail.ru
Rai Al Youm: Россия не боится шведских ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/shvetsiya-1787816666.html
Rai Al Youm: Россия не боится шведских ЗРК Patriot
Rai Al Youm: Россия не боится шведских ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.05.2022
Rai Al Youm: Россия не боится шведских ЗРК Patriot
Россия не опасается поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию, однако выступает против размещения контингента США в стране, написал в статье... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T04:12
2022-05-11T04:12
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
швеция
сша
нато
с-400 «триумф»
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730982142_0:25:709:424_1920x0_80_0_0_ff546a9a3195407c7ddd09a48a12e4d4.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия не опасается поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию, однако выступает против размещения контингента США в стране, написал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Ихаб Мокбель.Автор публикации напомнил, что в ноябре прошлого года страна получила от Соединенных Штатов передовые ЗРК стоимостью 3,2 миллиарда долларов.Как отметил обозреватель, критическая позиция Москвы по поводу контингента США в Швеции и Финляндии объясняется риском переброски современного незадекларированного американского оружия на территорию скандинавской страны.Мокбель также указал на слабое место зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220420/nato-1784519408.html
https://ria.ru/20220408/patriot-1782601891.html
швеция
сша
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730982142_41:0:640:449_1920x0_80_0_0_3d070565ec79f5a27eef228023728418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, сша, нато, с-400 «триумф», в мире, россия, финляндия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
04:12 11.05.2022
 
Rai Al Youm: Россия не боится шведских ЗРК Patriot

Rai Al Youm: РФ не боится шведских ЗРК Patriot и выступает против контингента США в стране

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия не опасается поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию, однако выступает против размещения контингента США в стране, написал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Ихаб Мокбель.
Автор публикации напомнил, что в ноябре прошлого года страна получила от Соединенных Штатов передовые ЗРК стоимостью 3,2 миллиарда долларов.
"Россия не боится шведских зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 (также известные как "Система ПВО-103") и уж точно не боится ВМС Швеции", — высказался Мокбель.
Как отметил обозреватель, критическая позиция Москвы по поводу контингента США в Швеции и Финляндии объясняется риском переброски современного незадекларированного американского оружия на территорию скандинавской страны.
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 16:01
В Турции предупредили о развале НАТО после вступления Швеции и Финляндии
Мокбель также указал на слабое место зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3.
"Главная проблема этих комплексов состоит в том, что они в первую очередь разрабатывались для противодействия самолетам, а не ракетам. Иначе почему Саудовская Аравия не приобрела Patriot PAC-3 вместо российских комплексов С-400 "Триумф", если они действительно такие эффективные?" — заключил обозреватель.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.
В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Ракетная батарея Патриот
8 апреля, 19:29
Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot
 
Йенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ШвецияСШАНАТОС-400 «Триумф»В миреРоссияФинляндияПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала