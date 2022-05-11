https://ria.ru/20220511/shvetsiya-1787816666.html

Rai Al Youm: Россия не боится шведских ЗРК Patriot

Rai Al Youm: Россия не боится шведских ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.05.2022

Rai Al Youm: Россия не боится шведских ЗРК Patriot

Россия не опасается поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию, однако выступает против размещения контингента США в стране, написал в статье... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T04:12

2022-05-11T04:12

2022-05-11T04:12

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

швеция

сша

нато

с-400 «триумф»

в мире

россия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия не опасается поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию, однако выступает против размещения контингента США в стране, написал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Ихаб Мокбель.Автор публикации напомнил, что в ноябре прошлого года страна получила от Соединенных Штатов передовые ЗРК стоимостью 3,2 миллиарда долларов.Как отметил обозреватель, критическая позиция Москвы по поводу контингента США в Швеции и Финляндии объясняется риском переброски современного незадекларированного американского оружия на территорию скандинавской страны.Мокбель также указал на слабое место зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220420/nato-1784519408.html

https://ria.ru/20220408/patriot-1782601891.html

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йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, сша, нато, с-400 «триумф», в мире, россия, финляндия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )