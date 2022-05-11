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Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за песни на 9 Мая

Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за песни на 9 Мая - РИА Новости, 11.05.2022

Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за песни на 9 Мая

Кировский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу за трансляцию аудиозаписи, дискредитирующей действия Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:21

2022-05-11T17:21

2022-05-11T18:48

происшествия

россия

вооруженные силы рф

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу за трансляцию аудиозаписи, дискредитирующей действия Вооруженных сил РФ, которую она включила 9 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Как следует из протокола, Кустова в День Победы установила на подоконнике своей квартиры колонку с аудиозаписью, содержащую фразы, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан для поддержания международного мира и безопасности.По информации пресс-службы, Кустова вину признала и пояснила, что думала, что на аудиозаписи будут играть военные песни.

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происшествия, россия, вооруженные силы рф, санкт-петербург