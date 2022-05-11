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Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за песни на 9 Мая - РИА Новости, 11.05.2022
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Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за песни на 9 Мая
Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за песни на 9 Мая - РИА Новости, 11.05.2022
Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за песни на 9 Мая
Кировский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу за трансляцию аудиозаписи, дискредитирующей действия Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:21
2022-05-11T18:48
происшествия
россия
вооруженные силы рф
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу за трансляцию аудиозаписи, дискредитирующей действия Вооруженных сил РФ, которую она включила 9 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Как следует из протокола, Кустова в День Победы установила на подоконнике своей квартиры колонку с аудиозаписью, содержащую фразы, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан для поддержания международного мира и безопасности.По информации пресс-службы, Кустова вину признала и пояснила, что думала, что на аудиозаписи будут играть военные песни.
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происшествия, россия, вооруженные силы рф, санкт-петербург
17:21 11.05.2022 (обновлено: 18:48 11.05.2022)
 
Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за песни на 9 Мая

Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей за песню из окна на 9 мая

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПразднование 9 мая
Празднование 9 мая - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу за трансляцию аудиозаписи, дискредитирующей действия Вооруженных сил РФ, которую она включила 9 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Суд привлек к административной ответственности Ирину Кустову за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как следует из протокола, Кустова в День Победы установила на подоконнике своей квартиры колонку с аудиозаписью, содержащую фразы, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан для поддержания международного мира и безопасности.
По информации пресс-службы, Кустова вину признала и пояснила, что думала, что на аудиозаписи будут играть военные песни.
 
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