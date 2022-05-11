12:23 11.05.2022 (обновлено: 13:19 11.05.2022)
МИД России выпустил рекомендации для россиян на Шри-Ланке
МИД России просит россиян на Шри-Ланке не покидать жилье до отмены комендантского часа
© AP Photo / Eranga JayawardenaВоенные на улице Коломбо. 10 мая 2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Военные на улице Коломбо. 10 мая 2022
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. МИД РФ не рекомендует россиянам на Шри-Ланке покидать места проживания до отмены комендантского часа, сообщается на сайте российского министерства.
Ранее власти Шри-Ланки в третий раз продлили на сутки действие комендантского часа на острове, теперь он будет действовать до 7 утра четверга.
"Как сообщает посольство России в Коломбо, обстановка в курортных районах острова спокойная. Тем не менее российским туристам настоятельно рекомендуется не покидать места проживания до отмены комендантского часа. Проезд в аэропорт возможен при наличии паспорта и авиабилета, которые необходимо предъявить по требованию полиции на блокпостах", - говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что в настоящее время власти Шри-Ланки принимают меры по восстановлению контроля над ситуацией с целью ее нормализации и возвращения политических процессов в конституционное русло.
С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водомёты и слезоточивый газ. По данным полиции, в результате беспорядков восемь человек погибли и более 240 получили ранения. На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено.
Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.