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МИД России выпустил рекомендации для россиян на Шри-Ланке - РИА Новости, 11.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220511/shri-lanka-1787874972.html
МИД России выпустил рекомендации для россиян на Шри-Ланке
МИД России выпустил рекомендации для россиян на Шри-Ланке - РИА Новости, 11.05.2022
МИД России выпустил рекомендации для россиян на Шри-Ланке
МИД РФ не рекомендует россиянам на Шри-Ланке покидать места проживания до отмены комендантского часа, сообщается на сайте российского министерства. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:23
2022-05-11T13:19
в мире
шри-ланка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
махинда раджапакса
россия
коломбо
мвф
туризм
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. МИД РФ не рекомендует россиянам на Шри-Ланке покидать места проживания до отмены комендантского часа, сообщается на сайте российского министерства.Ранее власти Шри-Ланки в третий раз продлили на сутки действие комендантского часа на острове, теперь он будет действовать до 7 утра четверга."Как сообщает посольство России в Коломбо, обстановка в курортных районах острова спокойная. Тем не менее российским туристам настоятельно рекомендуется не покидать места проживания до отмены комендантского часа. Проезд в аэропорт возможен при наличии паспорта и авиабилета, которые необходимо предъявить по требованию полиции на блокпостах", - говорится в сообщении.В МИД РФ отметили, что в настоящее время власти Шри-Ланки принимают меры по восстановлению контроля над ситуацией с целью ее нормализации и возвращения политических процессов в конституционное русло.С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водомёты и слезоточивый газ. По данным полиции, в результате беспорядков восемь человек погибли и более 240 получили ранения. На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220510/shri-lanka-1787776687.html
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в мире, шри-ланка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), махинда раджапакса, россия, коломбо, мвф, новости - туризм
12:23 11.05.2022 (обновлено: 13:19 11.05.2022)
 
МИД России выпустил рекомендации для россиян на Шри-Ланке

МИД России просит россиян на Шри-Ланке не покидать жилье до отмены комендантского часа

© AP Photo / Eranga JayawardenaВоенные на улице Коломбо. 10 мая 2022
Военные на улице Коломбо. 10 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Военные на улице Коломбо. 10 мая 2022
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. МИД РФ не рекомендует россиянам на Шри-Ланке покидать места проживания до отмены комендантского часа, сообщается на сайте российского министерства.
Ранее власти Шри-Ланки в третий раз продлили на сутки действие комендантского часа на острове, теперь он будет действовать до 7 утра четверга.
"Как сообщает посольство России в Коломбо, обстановка в курортных районах острова спокойная. Тем не менее российским туристам настоятельно рекомендуется не покидать места проживания до отмены комендантского часа. Проезд в аэропорт возможен при наличии паспорта и авиабилета, которые необходимо предъявить по требованию полиции на блокпостах", - говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что в настоящее время власти Шри-Ланки принимают меры по восстановлению контроля над ситуацией с целью ее нормализации и возвращения политических процессов в конституционное русло.
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С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водомёты и слезоточивый газ. По данным полиции, в результате беспорядков восемь человек погибли и более 240 получили ранения. На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено.
Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
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