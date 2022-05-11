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В российских школах появятся инженерные классы

В российских школах появятся инженерные классы - РИА Новости, 11.05.2022

В российских школах появятся инженерные классы

В российских школах появятся инженерные классы судо- и авиастроительных профилей, Минпросвещения разработало соответствующие рекомендации, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:32

2022-05-11T13:32

2022-05-11T18:00

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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сн_образование

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В российских школах появятся инженерные классы судо- и авиастроительных профилей, Минпросвещения разработало соответствующие рекомендации, сообщает пресс-служба министерства.В документе определены критерии включения школ в проект, в том числе примерные дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы. Функционирование профильных инженерных классов судо- и авиастроительной отрасли позволит обеспечить углубленную подготовку школьников по базовым естественно-научным дисциплинам, а также создаст условия для профориентации, говорится в сообщении.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование