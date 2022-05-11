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В российских школах появятся инженерные классы
В российских школах появятся инженерные классы - РИА Новости, 11.05.2022
В российских школах появятся инженерные классы
В российских школах появятся инженерные классы судо- и авиастроительных профилей, Минпросвещения разработало соответствующие рекомендации, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:32
2022-05-11T13:32
2022-05-11T18:00
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россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В российских школах появятся инженерные классы судо- и авиастроительных профилей, Минпросвещения разработало соответствующие рекомендации, сообщает пресс-служба министерства.В документе определены критерии включения школ в проект, в том числе примерные дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы. Функционирование профильных инженерных классов судо- и авиастроительной отрасли позволит обеспечить углубленную подготовку школьников по базовым естественно-научным дисциплинам, а также создаст условия для профориентации, говорится в сообщении.
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
13:32 11.05.2022 (обновлено: 18:00 11.05.2022)
В российских школах появятся инженерные классы
Пресс-служба Министерства просвещения сообщила о подготовке к созданию инженерных классов