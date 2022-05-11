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В российских школах появятся инженерные классы - РИА Новости, 11.05.2022
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В российских школах появятся инженерные классы
В российских школах появятся инженерные классы - РИА Новости, 11.05.2022
В российских школах появятся инженерные классы
В российских школах появятся инженерные классы судо- и авиастроительных профилей, Минпросвещения разработало соответствующие рекомендации, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:32
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В российских школах появятся инженерные классы судо- и авиастроительных профилей, Минпросвещения разработало соответствующие рекомендации, сообщает пресс-служба министерства.В документе определены критерии включения школ в проект, в том числе примерные дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы. Функционирование профильных инженерных классов судо- и авиастроительной отрасли позволит обеспечить углубленную подготовку школьников по базовым естественно-научным дисциплинам, а также создаст условия для профориентации, говорится в сообщении.
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
13:32 11.05.2022 (обновлено: 18:00 11.05.2022)
 
В российских школах появятся инженерные классы

Пресс-служба Министерства просвещения сообщила о подготовке к созданию инженерных классов

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школе
На уроке в школе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
На уроке в школе . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В российских школах появятся инженерные классы судо- и авиастроительных профилей, Минпросвещения разработало соответствующие рекомендации, сообщает пресс-служба министерства.
"Минпросвещения России разработало методические рекомендации по созданию инженерных классов судо- и авиастроительного профиля. Первые такие классы будут созданы уже в следующем учебном году. В них смогут учиться школьники, продемонстрировавшие высокие результаты по математике, физике и информатике", - говорится в сообщении.
В документе определены критерии включения школ в проект, в том числе примерные дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы. Функционирование профильных инженерных классов судо- и авиастроительной отрасли позволит обеспечить углубленную подготовку школьников по базовым естественно-научным дисциплинам, а также создаст условия для профориентации, говорится в сообщении.
 
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