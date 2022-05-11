22:01 11.05.2022 (обновлено: 11:02 12.05.2022)
Серебренников представит в Каннах кадры своего фильма об Эдуарде Лимонове
Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры своего фильма об Эдуарде Лимонове
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Кирилл Серебренников представит на Каннском кинофестивале кадры своего нового и еще незавершенного фильма об Эдуарде Лимонове, сообщает Variety.
Проект основан на биографическом бестселлере Эммануэля Карьера. Его рабочее название — "Лимонов, баллада об Эдичке". Роль самого Лимонова исполнит британский актер Бен Уишоу ("Парфюмер"), его жену Елену сыграет Виктория Мирошниченко ("Дылда").
© AP Photo / Matt DunhamБен Уишоу на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать'' .
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Бен Уишоу на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать'' .
© AP Photo / Matt Dunham
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
Виктория Мирошниченко в фильме "Дылда"
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Виктория Мирошниченко в фильме "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
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Бен Уишоу на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать'' .
© AP Photo / Matt Dunham
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Виктория Мирошниченко в фильме "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
Показ ролика для потенциальных покупателей запланирован на 17 мая – день открытия Каннского кинофестиваля.
Фильм Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Всего за "Золотую пальмовую ветвь" будут бороться 18 фильмов из разных стран. В том числе "Тори и Локита" братьев Дарденн, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Преступления будущего" Дэвида Кроненберга и другие.
Смотр продлится до 28 мая.
Писатель и поэт Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года. Ему было 77 лет.
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