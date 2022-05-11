Рейтинг@Mail.ru
Серебренников представит в Каннах кадры своего фильма об Эдуарде Лимонове - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220511/serebrennikov-1788062590.html
Серебренников представит в Каннах кадры своего фильма об Эдуарде Лимонове
Серебренников представит в Каннах кадры своего фильма об Эдуарде Лимонове - РИА Новости, 12.05.2022
Серебренников представит в Каннах кадры своего фильма об Эдуарде Лимонове
Кирилл Серебренников представит на Каннском кинофестивале кадры своего нового и еще незавершенного фильма об Эдуарде Лимонове, сообщает Variety. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-11T22:01
2022-05-12T11:02
культура
новости культуры
эдуард лимонов
каннский кинофестиваль
кирилл серебренников
знаменитости
звезды
дэвид кроненберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/73441/91/734419154_0:175:2934:1825_1920x0_80_0_0_66d8de3a49ee86394c1fb2acffde1c6d.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Кирилл Серебренников представит на Каннском кинофестивале кадры своего нового и еще незавершенного фильма об Эдуарде Лимонове, сообщает Variety.Проект основан на биографическом бестселлере Эммануэля Карьера. Его рабочее название — "Лимонов, баллада об Эдичке". Роль самого Лимонова исполнит британский актер Бен Уишоу ("Парфюмер"), его жену Елену сыграет Виктория Мирошниченко ("Дылда").Показ ролика для потенциальных покупателей запланирован на 17 мая – день открытия Каннского кинофестиваля.Фильм Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Всего за "Золотую пальмовую ветвь" будут бороться 18 фильмов из разных стран. В том числе "Тори и Локита" братьев Дарденн, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Преступления будущего" Дэвида Кроненберга и другие. Смотр продлится до 28 мая. Писатель и поэт Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года. Ему было 77 лет.
https://ria.ru/20220414/cannes-1783540181.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/73441/91/734419154_134:0:2801:2000_1920x0_80_0_0_1346d9e19af1651c91d55ef7a9e2af5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, эдуард лимонов, каннский кинофестиваль, кирилл серебренников, знаменитости, звезды, дэвид кроненберг
22:01 11.05.2022 (обновлено: 11:02 12.05.2022)
 
Серебренников представит в Каннах кадры своего фильма об Эдуарде Лимонове

Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры своего фильма об Эдуарде Лимонове

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников
Режиссер Кирилл Серебренников - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Кирилл Серебренников представит на Каннском кинофестивале кадры своего нового и еще незавершенного фильма об Эдуарде Лимонове, сообщает Variety.
Проект основан на биографическом бестселлере Эммануэля Карьера. Его рабочее название — "Лимонов, баллада об Эдичке". Роль самого Лимонова исполнит британский актер Бен Уишоу ("Парфюмер"), его жену Елену сыграет Виктория Мирошниченко ("Дылда").
© AP Photo / Matt DunhamБен Уишоу на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать'' .
Бен Уишоу на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать''
1 из 2
Бен Уишоу на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать'' .
© AP Photo / Matt Dunham
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova

Виктория Мирошниченко в фильме "Дылда"

Кадр из фильма Дылда
2 из 2

Виктория Мирошниченко в фильме "Дылда"

© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
1 из 2
Бен Уишоу на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать'' .
© AP Photo / Matt Dunham
2 из 2

Виктория Мирошниченко в фильме "Дылда"

© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
Показ ролика для потенциальных покупателей запланирован на 17 мая – день открытия Каннского кинофестиваля.
Фильм Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Всего за "Золотую пальмовую ветвь" будут бороться 18 фильмов из разных стран. В том числе "Тори и Локита" братьев Дарденн, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Преступления будущего" Дэвида Кроненберга и другие.
Смотр продлится до 28 мая.
Писатель и поэт Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года. Ему было 77 лет.
Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 17:58Культура
Каннский кинофестиваль объявил программу
 
КультураНовости культурыЭдуард ЛимоновКаннский кинофестивальКирилл СеребренниковЗнаменитостизвездыДэвид Кроненберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала