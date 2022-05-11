https://ria.ru/20220511/serebrennikov-1788062590.html

Серебренников представит в Каннах кадры своего фильма об Эдуарде Лимонове

Серебренников представит в Каннах кадры своего фильма об Эдуарде Лимонове - РИА Новости, 12.05.2022

Серебренников представит в Каннах кадры своего фильма об Эдуарде Лимонове

Кирилл Серебренников представит на Каннском кинофестивале кадры своего нового и еще незавершенного фильма об Эдуарде Лимонове, сообщает Variety. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-11T22:01

2022-05-11T22:01

2022-05-12T11:02

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эдуард лимонов

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кирилл серебренников

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Кирилл Серебренников представит на Каннском кинофестивале кадры своего нового и еще незавершенного фильма об Эдуарде Лимонове, сообщает Variety.Проект основан на биографическом бестселлере Эммануэля Карьера. Его рабочее название — "Лимонов, баллада об Эдичке". Роль самого Лимонова исполнит британский актер Бен Уишоу ("Парфюмер"), его жену Елену сыграет Виктория Мирошниченко ("Дылда").Показ ролика для потенциальных покупателей запланирован на 17 мая – день открытия Каннского кинофестиваля.Фильм Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Всего за "Золотую пальмовую ветвь" будут бороться 18 фильмов из разных стран. В том числе "Тори и Локита" братьев Дарденн, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Преступления будущего" Дэвида Кроненберга и другие. Смотр продлится до 28 мая. Писатель и поэт Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года. Ему было 77 лет.

https://ria.ru/20220414/cannes-1783540181.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эдуард лимонов, каннский кинофестиваль, кирилл серебренников, знаменитости, звезды, дэвид кроненберг