https://ria.ru/20220414/serebrennikov-1783499426.html

Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 14.04.2022

Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:01

2022-04-14T13:01

2022-04-14T13:27

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каннский кинофестиваль

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра."Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова. Конкурс в Канне в 2022 году", - говорится в заявлении организаторов в Twitter.Ранее французский киновед Жоэль Шапрон сообщил, что Серебренников приехал в Париж после снятия с него судимости в России.Всего за "Золотую пальмовую ветвь" с 17 по 28 мая будут бороться 18 фильмов из разных стран. В числе тех, кто оказался в списке конкурсантов, братья Жан-Пьер и Люк Дарденн из Бельгии (их фильм - "Тори и Локита"), швед Рубен Эстлунд с фильмом "Треугольник печали", канадец Дэвид Кроненберг с лентой "Преступления будущего", а также американский режиссер Джеймс Грэй ("Время Армагеддона").

https://ria.ru/20220330/serebrennikov-1780825397.html

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Влада Копылова

новости культуры, кирилл серебренников, россия, канн, кино и сериалы, каннский кинофестиваль