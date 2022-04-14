https://ria.ru/20220414/serebrennikov-1783499426.html
Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля
Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 14.04.2022
Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля
Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:01
2022-04-14T13:01
2022-04-14T13:27
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра."Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова. Конкурс в Канне в 2022 году", - говорится в заявлении организаторов в Twitter.Ранее французский киновед Жоэль Шапрон сообщил, что Серебренников приехал в Париж после снятия с него судимости в России.Всего за "Золотую пальмовую ветвь" с 17 по 28 мая будут бороться 18 фильмов из разных стран. В числе тех, кто оказался в списке конкурсантов, братья Жан-Пьер и Люк Дарденн из Бельгии (их фильм - "Тори и Локита"), швед Рубен Эстлунд с фильмом "Треугольник печали", канадец Дэвид Кроненберг с лентой "Преступления будущего", а также американский режиссер Джеймс Грэй ("Время Армагеддона").
https://ria.ru/20220330/serebrennikov-1780825397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, кирилл серебренников, россия, канн, кино и сериалы, каннский кинофестиваль
13:01 14.04.2022 (обновлено: 13:27 14.04.2022)
Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля
Фильм Серебренникова "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля