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Анна Семенович озвучила стоимость пребывания в клинике для похудения - РИА Новости, 11.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220511/semenovich-1787938389.html
Анна Семенович озвучила стоимость пребывания в клинике для похудения
Анна Семенович озвучила стоимость пребывания в клинике для похудения - РИА Новости, 11.05.2022
Анна Семенович озвучила стоимость пребывания в клинике для похудения
Анна Семенович призналась, что два раза в год старается ездить в специализированную клинику для похудения. По словам звезды, массаж и бани помогают ей в борьбе... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:10
2022-05-11T16:10
шоубиз
знаменитости
анна семенович
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Анна Семенович призналась, что два раза в год старается ездить в специализированную клинику для похудения. По словам звезды, массаж и бани помогают ей в борьбе с лишним весом.В интервью порталу "Собеседник" она добавила, что стоимость пребывания в клинике превышает сто тысяч рублей.Она отметила, что также прибегала к помощи пластических хирургов для улучшения фигуры. По словам звезды, она сделала липосакцию рук и подбородка.
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знаменитости, анна семенович, шоу-бизнес
16:10 11.05.2022
 
Анна Семенович озвучила стоимость пребывания в клинике для похудения

Анна Семенович озвучила стоимость недельного пребывания в клинике для похудения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса и певица Анна Семенович
Актриса и певица Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Анна Семенович призналась, что два раза в год старается ездить в специализированную клинику для похудения. По словам звезды, массаж и бани помогают ей в борьбе с лишним весом.

"Я не люблю сидеть на жестких диетах, поэтому мне там нравится: прекрасные процедуры, массажи, бассейн, баня... Такой, знаете, легкий апгрейд за неделю. Это время для себя любимой: без телефона, соцсетей…", – отметила артистка.

В интервью порталу "Собеседник" она добавила, что стоимость пребывания в клинике превышает сто тысяч рублей.

"Стоит такое удовольствие недешево – чуть больше ста тысяч рублей за неделю", – заключила Семенович.

Она отметила, что также прибегала к помощи пластических хирургов для улучшения фигуры. По словам звезды, она сделала липосакцию рук и подбородка.
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