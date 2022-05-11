https://ria.ru/20220511/semenovich-1787938389.html

Анна Семенович озвучила стоимость пребывания в клинике для похудения

Анна Семенович озвучила стоимость пребывания в клинике для похудения - РИА Новости, 11.05.2022

Анна Семенович озвучила стоимость пребывания в клинике для похудения

Анна Семенович призналась, что два раза в год старается ездить в специализированную клинику для похудения. По словам звезды, массаж и бани помогают ей в борьбе... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:10

2022-05-11T16:10

2022-05-11T16:10

шоубиз

знаменитости

анна семенович

шоу-бизнес

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Анна Семенович призналась, что два раза в год старается ездить в специализированную клинику для похудения. По словам звезды, массаж и бани помогают ей в борьбе с лишним весом.В интервью порталу "Собеседник" она добавила, что стоимость пребывания в клинике превышает сто тысяч рублей.Она отметила, что также прибегала к помощи пластических хирургов для улучшения фигуры. По словам звезды, она сделала липосакцию рук и подбородка.

https://ria.ru/20220128/semenovich-1769974263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анна семенович, шоу-бизнес