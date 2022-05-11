https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787927401.html

Le Figaro: антироссийские санкции нанесли удар по французскому бизнесу

Le Figaro: антироссийские санкции нанесли удар по французскому бизнесу - РИА Новости, 11.05.2022

Le Figaro: антироссийские санкции нанесли удар по французскому бизнесу

Ситуация на Украине и ограничения против России мешают малому и среднему бизнесу во Франции, пишет Le Figaro. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:21

2022-05-11T15:21

2022-05-11T15:41

экономика

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

украина

россия

венгрия

московская биржа

газпромбанк

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине и ограничения против России мешают малому и среднему бизнесу во Франции, пишет Le Figaro."По последним данным, рост цен на сырье и энергию, а также проблемы с поставками, связанные с нехваткой определенных материалов, оказывают сильное влияние на производство", — говорится в публикации.Как отметили в издании, малые предприятия ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в течение следующих нескольких месяцев."Компании опасаются, что конфликт затронет их напрямую. Бизнес пугают высокие цены на энергоносители и сырье, что приведет к снижению прибыли", — уточнили в статье.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787898830.html

https://ria.ru/20220511/ssha-1787831328.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, украина, россия, венгрия, московская биржа, газпромбанк, еврокомиссия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии