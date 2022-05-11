https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787813434.html

Президент Аргентины заявил о влиянии санкций против России на другие страны

Президент Аргентины заявил о влиянии санкций против России на другие страны - РИА Новости, 11.05.2022

Президент Аргентины заявил о влиянии санкций против России на другие страны

Экономические санкции Запада против России угрожают другим стран, а ситуация вокруг Украины — продовольственной и энергетической безопасности, заявил президент... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T01:12

2022-05-11T01:12

2022-05-11T01:24

владимир путин

россия

украина

европа

санкции в отношении россии

аргентина

в мире

альберто фернандес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая — РИА Новости. Экономические санкции Запада против России угрожают другим стран, а ситуация вокруг Украины — продовольственной и энергетической безопасности, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской телерадиокомпании RTVE.Сейчас Фернандес находится с визитом в Европе."Я хотел узнать, что думает (премьер) Педро Санчес, и для меня было очень полезным поговорить с королем Фелипе. У нас были две хорошие встречи, где мы говорили о нашей обеспокоенности экономическим кризисом, <...> экономические санкции против России — это экономические санкции, от которых страдаем мы все", — сказал Фернандес.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787768190.html

россия

украина

европа

аргентина

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