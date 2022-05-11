https://ria.ru/20220511/sankt-peterburg-1787844683.html
В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники
В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники - РИА Новости, 11.05.2022
В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники
Около 560 тысяч гостей посетили Санкт-Петербург в майские праздники, сообщает городской комитет по развитию туризма. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:45
2022-05-11T11:45
2022-05-11T11:45
туризм
туризм
санкт-петербург
нева (река)
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новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Около 560 тысяч гостей посетили Санкт-Петербург в майские праздники, сообщает городской комитет по развитию туризма."Большинство из них — москвичи, жители Подмосковья и прилегающих областей центра России, а также путешественники из городов Урала и Сибири, Казани", — говорится в сообщении. Чаще всего это были пары и семьи с детьми.Средняя загрузка отелей составила 76 процентов, а в некоторых не было свободных номеров. Наибольшей популярностью пользовались гостиницы премиум сегмента и хостелы.Многие туристы купили путевки по программе кешбэка, реализуемой Ростуризмом по поручению правительства. Интенсивному потоку гостей способствовало смягчение ковидных ограничений: в Петербурге с 25 апреля разрешены индивидуальные посещения музеев и выставок, а также групповые экскурсии для 20 и более участников.
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, санкт-петербург, нева (река), россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники
Санкт-Петербург принял более полумиллиона туристов в майские праздники
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Около 560 тысяч гостей посетили Санкт-Петербург в майские праздники, сообщает городской комитет по развитию туризма.
"Большинство из них — москвичи, жители Подмосковья и прилегающих областей центра России, а также путешественники из городов Урала и Сибири, Казани", — говорится в сообщении. Чаще всего это были пары и семьи с детьми.
Средняя загрузка отелей составила 76 процентов, а в некоторых не было свободных номеров. Наибольшей популярностью пользовались гостиницы премиум сегмента и хостелы.
Многие туристы купили путевки по программе кешбэка, реализуемой Ростуризмом по поручению правительства. Интенсивному потоку гостей способствовало смягчение ковидных ограничений: в Петербурге с 25 апреля разрешены индивидуальные посещения музеев и выставок, а также групповые экскурсии для 20 и более участников.