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В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники - РИА Новости, 11.05.2022
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Туризм
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В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники
В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники - РИА Новости, 11.05.2022
В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники
Около 560 тысяч гостей посетили Санкт-Петербург в майские праздники, сообщает городской комитет по развитию туризма. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:45
2022-05-11T11:45
туризм
туризм
санкт-петербург
нева (река)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Около 560 тысяч гостей посетили Санкт-Петербург в майские праздники, сообщает городской комитет по развитию туризма."Большинство из них — москвичи, жители Подмосковья и прилегающих областей центра России, а также путешественники из городов Урала и Сибири, Казани", — говорится в сообщении. Чаще всего это были пары и семьи с детьми.Средняя загрузка отелей составила 76 процентов, а в некоторых не было свободных номеров. Наибольшей популярностью пользовались гостиницы премиум сегмента и хостелы.Многие туристы купили путевки по программе кешбэка, реализуемой Ростуризмом по поручению правительства. Интенсивному потоку гостей способствовало смягчение ковидных ограничений: в Петербурге с 25 апреля разрешены индивидуальные посещения музеев и выставок, а также групповые экскурсии для 20 и более участников.
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туризм, санкт-петербург, нева (река), россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
11:45 11.05.2022
 
В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники

Санкт-Петербург принял более полумиллиона туристов в майские праздники

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНабережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Около 560 тысяч гостей посетили Санкт-Петербург в майские праздники, сообщает городской комитет по развитию туризма.
"Большинство из них — москвичи, жители Подмосковья и прилегающих областей центра России, а также путешественники из городов Урала и Сибири, Казани", — говорится в сообщении. Чаще всего это были пары и семьи с детьми.
Средняя загрузка отелей составила 76 процентов, а в некоторых не было свободных номеров. Наибольшей популярностью пользовались гостиницы премиум сегмента и хостелы.
Многие туристы купили путевки по программе кешбэка, реализуемой Ростуризмом по поручению правительства. Интенсивному потоку гостей способствовало смягчение ковидных ограничений: в Петербурге с 25 апреля разрешены индивидуальные посещения музеев и выставок, а также групповые экскурсии для 20 и более участников.
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