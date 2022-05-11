https://ria.ru/20220511/sankt-peterburg-1787844683.html

В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники

В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники - РИА Новости, 11.05.2022

В Санкт-Петербурге подсчитали число туристов, посетивших город в праздники

Около 560 тысяч гостей посетили Санкт-Петербург в майские праздники, сообщает городской комитет по развитию туризма. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:45

2022-05-11T11:45

2022-05-11T11:45

туризм

туризм

санкт-петербург

нева (река)

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Около 560 тысяч гостей посетили Санкт-Петербург в майские праздники, сообщает городской комитет по развитию туризма."Большинство из них — москвичи, жители Подмосковья и прилегающих областей центра России, а также путешественники из городов Урала и Сибири, Казани", — говорится в сообщении. Чаще всего это были пары и семьи с детьми.Средняя загрузка отелей составила 76 процентов, а в некоторых не было свободных номеров. Наибольшей популярностью пользовались гостиницы премиум сегмента и хостелы.Многие туристы купили путевки по программе кешбэка, реализуемой Ростуризмом по поручению правительства. Интенсивному потоку гостей способствовало смягчение ковидных ограничений: в Петербурге с 25 апреля разрешены индивидуальные посещения музеев и выставок, а также групповые экскурсии для 20 и более участников.

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

санкт-петербург

нева (река)

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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Мария Селиванова

туризм, санкт-петербург, нева (река), россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм