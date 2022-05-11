https://ria.ru/20220511/rutube-1787878097.html

Group-IB опровергла сообщения об использовании Rutube продуктов компании

Group-IB опровергла сообщения об использовании Rutube продуктов компании - РИА Новости, 11.05.2022

Group-IB опровергла сообщения об использовании Rutube продуктов компании

Компания по кибербезопасности Group-IB опровергла появившуюся в соцсетях информацию о якобы использовании ее технологий для защиты видеохостинга Rutube до... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:34

2022-05-11T12:34

2022-05-11T19:58

group-ib

rutube

технологии

антон горелкин

госдума рф

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765282637_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_dae962060f0c44e0be6d34b88d87526a.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Компания по кибербезопасности Group-IB опровергла появившуюся в соцсетях информацию о якобы использовании ее технологий для защиты видеохостинга Rutube до хакерской атаки 9 мая, сообщает компания."Компания Group-IB официально публикует опровержение относительно недостоверной информации, связанной с применением ее технологий для защиты инфраструктуры Руформа (владелец видеохостинга Rutube). ...Group-IB полностью опровергает информацию о том, что продукты компании используются или когда-либо использовались для защиты от кибератак офисной или серверной инфраструктур или отдельных приложений видео-хостера Rutube", - говорится в сообщении."Во время атаки 9 мая 2022 года, равно как и до нее, продукты Group-IB не использовались для защиты Rutube", - подчеркнули в Group-IB.Rutube в понедельник подвергся хакерской атаке. В данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности, о сроках восстановления видеосервис сообщит в ближайшее время. По сообщению зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, работы по восстановлению видеохостинга находятся на завершающей стадии.

https://ria.ru/20220508/video-1787539835.html

https://ria.ru/20220427/dannye-1785692386.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

group-ib, rutube, технологии, антон горелкин, госдума рф, россия, происшествия