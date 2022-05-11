Рейтинг@Mail.ru
Group-IB опровергла сообщения об использовании Rutube продуктов компании - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/rutube-1787878097.html
Group-IB опровергла сообщения об использовании Rutube продуктов компании
Group-IB опровергла сообщения об использовании Rutube продуктов компании - РИА Новости, 11.05.2022
Group-IB опровергла сообщения об использовании Rutube продуктов компании
Компания по кибербезопасности Group-IB опровергла появившуюся в соцсетях информацию о якобы использовании ее технологий для защиты видеохостинга Rutube до... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:34
2022-05-11T19:58
group-ib
rutube
технологии
антон горелкин
госдума рф
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765282637_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_dae962060f0c44e0be6d34b88d87526a.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Компания по кибербезопасности Group-IB опровергла появившуюся в соцсетях информацию о якобы использовании ее технологий для защиты видеохостинга Rutube до хакерской атаки 9 мая, сообщает компания."Компания Group-IB официально публикует опровержение относительно недостоверной информации, связанной с применением ее технологий для защиты инфраструктуры Руформа (владелец видеохостинга Rutube). ...Group-IB полностью опровергает информацию о том, что продукты компании используются или когда-либо использовались для защиты от кибератак офисной или серверной инфраструктур или отдельных приложений видео-хостера Rutube", - говорится в сообщении."Во время атаки 9 мая 2022 года, равно как и до нее, продукты Group-IB не использовались для защиты Rutube", - подчеркнули в Group-IB.Rutube в понедельник подвергся хакерской атаке. В данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности, о сроках восстановления видеосервис сообщит в ближайшее время. По сообщению зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, работы по восстановлению видеохостинга находятся на завершающей стадии.
https://ria.ru/20220508/video-1787539835.html
https://ria.ru/20220427/dannye-1785692386.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765282637_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_766d9e870990247d49d16d39ecc31ade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
group-ib, rutube, технологии, антон горелкин, госдума рф, россия, происшествия
12:34 11.05.2022 (обновлено: 19:58 11.05.2022)
 
Group-IB опровергла сообщения об использовании Rutube продуктов компании

Group-IB опровергла сообщения о том, что Rutube был под защитой продуктов компании

© Фото : представлено пресс-службой RUTUBEСтенд российского видеохостинга RuTube
Стенд российского видеохостинга RuTube - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RuTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Компания по кибербезопасности Group-IB опровергла появившуюся в соцсетях информацию о якобы использовании ее технологий для защиты видеохостинга Rutube до хакерской атаки 9 мая, сообщает компания.
"Компания Group-IB официально публикует опровержение относительно недостоверной информации, связанной с применением ее технологий для защиты инфраструктуры Руформа (владелец видеохостинга Rutube). ...Group-IB полностью опровергает информацию о том, что продукты компании используются или когда-либо использовались для защиты от кибератак офисной или серверной инфраструктур или отдельных приложений видео-хостера Rutube", - говорится в сообщении.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 18:30
YouTube удалил с канала "Роскосмос Медиа" все видео с Дмитрием Рогозиным
"Во время атаки 9 мая 2022 года, равно как и до нее, продукты Group-IB не использовались для защиты Rutube", - подчеркнули в Group-IB.
Rutube в понедельник подвергся хакерской атаке. В данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности, о сроках восстановления видеосервис сообщит в ближайшее время. По сообщению зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, работы по восстановлению видеохостинга находятся на завершающей стадии.
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 11:18
Group-IB обнаружила в России 7,5 тысячи незащищенных баз данных
 
Group-IBRutubeТехнологииАнтон ГорелкинГосдума РФРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала