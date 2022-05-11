12:34 11.05.2022 (обновлено: 19:58 11.05.2022)
Group-IB опровергла сообщения об использовании Rutube продуктов компании
Group-IB опровергла сообщения о том, что Rutube был под защитой продуктов компании
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBEСтенд российского видеохостинга RuTube
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RuTube. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Компания по кибербезопасности Group-IB опровергла появившуюся в соцсетях информацию о якобы использовании ее технологий для защиты видеохостинга Rutube до хакерской атаки 9 мая, сообщает компания.
"Компания Group-IB официально публикует опровержение относительно недостоверной информации, связанной с применением ее технологий для защиты инфраструктуры Руформа (владелец видеохостинга Rutube). ...Group-IB полностью опровергает информацию о том, что продукты компании используются или когда-либо использовались для защиты от кибератак офисной или серверной инфраструктур или отдельных приложений видео-хостера Rutube", - говорится в сообщении.
"Во время атаки 9 мая 2022 года, равно как и до нее, продукты Group-IB не использовались для защиты Rutube", - подчеркнули в Group-IB.
Rutube в понедельник подвергся хакерской атаке. В данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности, о сроках восстановления видеосервис сообщит в ближайшее время. По сообщению зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, работы по восстановлению видеохостинга находятся на завершающей стадии.
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