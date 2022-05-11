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RuTube вернется в строй уже сегодня, заявили в Госдуме
RuTube вернется в строй уже сегодня, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.05.2022
RuTube вернется в строй уже сегодня, заявили в Госдуме
Работы по восстановлению видеохостинга RuTube после хакерской атаки близки к завершению, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:04
2022-05-11T10:04
2022-05-11T10:41
технологии
rutube
telegram (приложение)
антон горелкин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Работы по восстановлению видеохостинга RuTube после хакерской атаки близки к завершению, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.Парламентарий призвал сделать выводы после этого инцидента и серьезно пересмотреть подход к защите инфраструктуры сервиса."Нам нужен свой сильный национальный видеохостинг. Я уверен, что у RuTube большое будущее — назло тем, кто уже успел его похоронить", — добавил депутат.В понедельник RuTube подвергся хакерской атаке. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. Сейчас идут работы по обеспечению безопасности.
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технологии, rutube, telegram (приложение), антон горелкин
10:04 11.05.2022 (обновлено: 10:41 11.05.2022)
RuTube вернется в строй уже сегодня, заявили в Госдуме
Депутат Горелкин: восстановительные работы RuTube после кибератаки на него завершаются