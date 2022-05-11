https://ria.ru/20220511/regiony-1787972188.html

Чернышенко призвал врио глав регионов быстро включиться в работу

Чернышенко призвал врио глав регионов быстро включиться в работу - РИА Новости, 11.05.2022

Чернышенко призвал врио глав регионов быстро включиться в работу

Временно исполняющим обязанности губернаторов Кировской, Саратовской областей и Марий Эл необходимо оперативно включиться в работу, заявил вице-премьер, куратор РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:57

2022-05-11T17:57

2022-05-11T17:57

россия

политика

саратовская область

кировская область

республика марий эл

владимир путин

александр соколов

юрий зайцев (политик)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности губернаторов Кировской, Саратовской областей и Марий Эл необходимо оперативно включиться в работу, заявил вице-премьер, куратор Приволжского федерального округа от правительства России Дмитрий Чернышенко.Согласно указу президента России Владимира Путина, врио губернатора Кировской области назначен Александр Соколов, врио главы Марий Эл - Юрий Зайцев, врио губернатора Саратовской области - Роман Бусаргин.Вице-премьер отметил, что в структуре экономики этих трех регионов ПФО основная доля ВРП приходится на обрабатывающие, промышленные и сельскохозяйственные производства."В каждом регионе свои точки роста. К примеру, в Марий Эл это кластер радиоэлектроники. Для страны сегодня это направление имеет стратегическое значение в плане импортозамещения. В Саратовском области - металлургическое производство и сельское хозяйство, в Кировской области - создание особой экономической зоны "Биополис", в границах которой будет сформирован современный научно-производственный комплекс. В субъектах также есть достаточный потенциал развития туризма", - цитирует пресс-служба Чернышенко его слова.Заместитель председателя правительства России отметил, что сейчас врио губернаторов важно оценить разработанные ранее прорывные проекты социально-экономического развития и при необходимости сделать их корректировку. "В ближайшее время мы обязательно их обсудим. Очень важен свежий взгляд новых руководителей регионов. Ждем от них оперативной включенности в совместную работу", - добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20220511/otstavka-1787922483.html

https://ria.ru/20220331/plan-1781083264.html

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саратовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, саратовская область, кировская область, республика марий эл, владимир путин, александр соколов, юрий зайцев (политик), роман бусаргин, правительство рф, дмитрий чернышенко