https://ria.ru/20220511/razvedka-1787863764.html
"Российская разведка" особо интересуется темой НАТО, заявили в Финляндии
"Российская разведка" особо интересуется темой НАТО, заявили в Финляндии - РИА Новости, 11.05.2022
"Российская разведка" особо интересуется темой НАТО, заявили в Финляндии
Полиция безопасности Финляндии SUPO в своем ежегодном докладе заявляет, что количество иностранных разведчиков в стране непропорционально велико по сравнению с... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:43
2022-05-11T11:43
2022-05-11T11:43
в мире
финляндия
нато
москва
россия
йенс столтенберг
александр грушко
сша
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Полиция безопасности Финляндии SUPO в своем ежегодном докладе заявляет, что количество иностранных разведчиков в стране непропорционально велико по сравнению с ее размерами, при этом, как утверждается в докладе, "российская разведка" особенно интересуется отношениями Хельсинки с НАТО."Финляндия является объектом непрерывных и широкомасштабных разведывательных операций иностранных держав. Эти операции хорошо обеспечены ресурсами и, как правило, имеют продолжительный характер. Ухудшение ситуации в сфере безопасности и напряженность в отношениях между сверхдержавами, вероятно, приведут к увеличению числа операций иностранных разведок против Финляндии", - говорится в докладе.Иностранные разведки стремятся получить данные о политике, экономике и национальной обороне Финляндии и о результатах научно-технических исследований, полагает полиция безопасности. "В Финляндии размещено непропорционально большое количество оперативных сотрудников иностранных разведок по сравнению с размерами страны. Непрерывные разведывательные операции, угрожающие национальной безопасности Финляндии, по-прежнему проводятся в основном разведывательными организациями России и Китая", - утверждает полиция безопасности.В докладе заявляется, что цели разведок остались неизменными, особый интерес проявлялся к перспективам вступления Финляндии в НАТО. "Российская разведка в Финляндии проявляет особый интерес к отношениям Финляндии с НАТО. Напряженность вокруг расширения НАТО и дебаты по НАТО, которые в последнее время проходили в Финляндии, вероятно, еще больше усилят сбор разведданных о краткосрочных намерениях Финляндии в отношении заявки на вступление в НАТО", - утверждается в сообщении. Несколько иностранных спецслужб также продолжали собирать информацию о диссидентах и политической оппозиции своих стран, живущих в Финляндии, полагают в SUPO.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела, а также кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Во вторник замглавы МИД России Александр Грушко говорил РИА Новости, что Москва "с точки зрения безопасности" не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО.
https://ria.ru/20220510/nato-1787777179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, нато, москва, россия, йенс столтенберг, александр грушко, сша, швеция
"Российская разведка" особо интересуется темой НАТО, заявили в Финляндии
В Финляндии утверждают, что "российская разведка" в стране особо интересуется темой НАТО
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Полиция безопасности Финляндии SUPO в своем ежегодном докладе заявляет, что количество иностранных разведчиков в стране непропорционально велико по сравнению с ее размерами, при этом, как утверждается в докладе, "российская разведка" особенно интересуется отношениями Хельсинки с НАТО.
"Финляндия является объектом непрерывных и широкомасштабных разведывательных операций иностранных держав. Эти операции хорошо обеспечены ресурсами и, как правило, имеют продолжительный характер. Ухудшение ситуации в сфере безопасности и напряженность в отношениях между сверхдержавами, вероятно, приведут к увеличению числа операций иностранных разведок против Финляндии", - говорится в докладе.
Иностранные разведки стремятся получить данные о политике, экономике и национальной обороне Финляндии и о результатах научно-технических исследований, полагает полиция безопасности. "В Финляндии размещено непропорционально большое количество оперативных сотрудников иностранных разведок по сравнению с размерами страны. Непрерывные разведывательные операции, угрожающие национальной безопасности Финляндии, по-прежнему проводятся в основном разведывательными организациями России и Китая", - утверждает полиция безопасности.
В докладе заявляется, что цели разведок остались неизменными, особый интерес проявлялся к перспективам вступления Финляндии в НАТО. "Российская разведка в Финляндии проявляет особый интерес к отношениям Финляндии с НАТО. Напряженность вокруг расширения НАТО и дебаты по НАТО, которые в последнее время проходили в Финляндии, вероятно, еще больше усилят сбор разведданных о краткосрочных намерениях Финляндии в отношении заявки на вступление в НАТО", - утверждается в сообщении. Несколько иностранных спецслужб также продолжали собирать информацию о диссидентах и политической оппозиции своих стран, живущих в Финляндии, полагают в SUPO.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела, а также кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг
отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Во вторник замглавы МИД России Александр Грушко
говорил РИА Новости, что Москва
"с точки зрения безопасности" не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии
к НАТО
.