01:25 11.05.2022 (обновлено: 03:07 11.05.2022)
Экс-помощник генсека ООН заявил о провале западных санкций против России
Экс-помощник генсека ООН Шпонек: попытки Запада склонить мир к мерам против РФ провалились
Вид на Большой Кремлёвский дворец . Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Западу не удалось склонить большинство стран мира к введению санкций против России из-за военной операции на Украине, заявил в интервью "Известиям" экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.
"Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились", — высказался Шпонек.
По его словам, в прошлом санкции не приводили к разрешению конфликта, и их жертвами становились не те люди, против которых они вводились.
"Вместо санкционного пинг-понга между двумя сторонами, который в настоящее время разыгрывается до абсурда, несмотря на риск серьезных последствий для благосостояния людей, следует как можно скорее начать переговоры за круглым столом", — считает бывший помощник генсека ООН.
Как ранее сообщила газета Berliner Zeitung, Шпонек поставил подпись под обращением немецких общественных деятелей к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом прекратить поставки оружия Украине, поскольку они затягивают конфликт и не помогают мирному дипломатическому урегулированию.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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