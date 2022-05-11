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Экс-помощник генсека ООН заявил о провале западных санкций против России - РИА Новости, 11.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/proval-1787813586.html
Экс-помощник генсека ООН заявил о провале западных санкций против России
Экс-помощник генсека ООН заявил о провале западных санкций против России - РИА Новости, 11.05.2022
Экс-помощник генсека ООН заявил о провале западных санкций против России
Западу не удалось склонить большинство стран мира к введению санкций против России из-за военной операции на Украине, заявил в интервью "Известиям" экс-помощник РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T01:25
2022-05-11T03:07
в мире
россия
украина
евросоюз
оон
олаф шольц
ганс-кристоф фон шпонек
сша
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Западу не удалось склонить большинство стран мира к введению санкций против России из-за военной операции на Украине, заявил в интервью "Известиям" экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.Дипломат отметил, что Бразилия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, страны Южной Африки и Ближнего Востока отказались поддерживать требования США, Канады и ЕС о рестрикциях в отношении Москвы.По его словам, в прошлом санкции не приводили к разрешению конфликта, и их жертвами становились не те люди, против которых они вводились."Вместо санкционного пинг-понга между двумя сторонами, который в настоящее время разыгрывается до абсурда, несмотря на риск серьезных последствий для благосостояния людей, следует как можно скорее начать переговоры за круглым столом", — считает бывший помощник генсека ООН.Как ранее сообщила газета Berliner Zeitung, Шпонек поставил подпись под обращением немецких общественных деятелей к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом прекратить поставки оружия Украине, поскольку они затягивают конфликт и не помогают мирному дипломатическому урегулированию.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html
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в мире, россия, украина, евросоюз, оон, олаф шольц, ганс-кристоф фон шпонек, сша, канада, индия, китай, германия
01:25 11.05.2022 (обновлено: 03:07 11.05.2022)
 
Экс-помощник генсека ООН заявил о провале западных санкций против России

Экс-помощник генсека ООН Шпонек: попытки Запада склонить мир к мерам против РФ провалились

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Большой Кремлёвский дворец
Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Большой Кремлёвский дворец . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Западу не удалось склонить большинство стран мира к введению санкций против России из-за военной операции на Украине, заявил в интервью "Известиям" экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.
Дипломат отметил, что Бразилия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, страны Южной Африки и Ближнего Востока отказались поддерживать требования США, Канады и ЕС о рестрикциях в отношении Москвы.
"Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились", — высказался Шпонек.
По его словам, в прошлом санкции не приводили к разрешению конфликта, и их жертвами становились не те люди, против которых они вводились.
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"Вместо санкционного пинг-понга между двумя сторонами, который в настоящее время разыгрывается до абсурда, несмотря на риск серьезных последствий для благосостояния людей, следует как можно скорее начать переговоры за круглым столом", — считает бывший помощник генсека ООН.
Как ранее сообщила газета Berliner Zeitung, Шпонек поставил подпись под обращением немецких общественных деятелей к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом прекратить поставки оружия Украине, поскольку они затягивают конфликт и не помогают мирному дипломатическому урегулированию.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвросоюзООНОлаф ШольцГанс-Кристоф фон ШпонекСШАКанадаИндияКитайГермания
 
 
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