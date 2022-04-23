10:39 23.04.2022 (обновлено: 12:30 23.04.2022)
Шольцу написали письмо с призывом прекратить вооружение Украины
Общественные деятели ФРГ в письме призвали Шольца прекратить поставки оружия Киеву
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании бундестага
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании бундестага
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Немецкие общественные деятели обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с открытым письмом, в котором призвали прекратить поставки оружия Украине, поскольку они затягивают конфликт и не помогают мирному дипломатическому урегулированию. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.
Подписи под обращением поставили 18 человек, среди которых — профессора, доктора наук, музыканты, публицисты, в том числе бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.
По мнению его авторов, странам Запада следует учитывать интересы Москвы, более того, государства, состоящие в Североатлантическом альянсе, сами должны выступать с предложениями по безопасности России и соседних с ней стран.
"Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление — в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании. Предложения Москвы, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским, — возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и референдумы о будущем статусе республик Донбасса — дают реальный шанс сделать это", — уверены авторы обращения.
Москва не раз обращала внимание на то, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие, и предупреждала, что военные грузы станут законными целями для ВКС на украинской территории.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.