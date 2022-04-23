https://ria.ru/20220423/pismo-1785059707.html

Шольцу написали письмо с призывом прекратить вооружение Украины

Шольцу написали письмо с призывом прекратить вооружение Украины - РИА Новости, 23.04.2022

Шольцу написали письмо с призывом прекратить вооружение Украины

Немецкие общественные деятели обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с открытым письмом, в котором призвали прекратить поставки оружия Украине, поскольку... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:39

2022-04-23T10:39

2022-04-23T12:30

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Немецкие общественные деятели обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с открытым письмом, в котором призвали прекратить поставки оружия Украине, поскольку они затягивают конфликт и не помогают мирному дипломатическому урегулированию. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.Подписи под обращением поставили 18 человек, среди которых — профессора, доктора наук, музыканты, публицисты, в том числе бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек."Поставляя оружие, Германия и другие страны НАТО де-факто сделали себя стороной конфликта. Таким образом, Украина также стала полем боя для противостояния НАТО и России по поводу порядка безопасности в Европе, которое обострялось годами", — говорится в письме.По мнению его авторов, странам Запада следует учитывать интересы Москвы, более того, государства, состоящие в Североатлантическом альянсе, сами должны выступать с предложениями по безопасности России и соседних с ней стран."Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление — в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании. Предложения Москвы, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским, — возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и референдумы о будущем статусе республик Донбасса — дают реальный шанс сделать это", — уверены авторы обращения.На этой неделе Шольц заявил, что Берлин практически исчерпал запасы бундесвера и у него больше нет возможности поставлять Киеву оружие. По его словам, теперь Германии следует сосредоточиться на укреплении собственных оборонительных возможностей.Москва не раз обращала внимание на то, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие, и предупреждала, что военные грузы станут законными целями для ВКС на украинской территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/germaniya-1784982731.html

https://ria.ru/20220420/germaniya-1784599115.html

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Ольга Матыс

в мире, украина, германия, россия, евросоюз, оон, нато, ситуация в днр и лнр