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Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 20 человек - РИА Новости, 11.05.2022
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Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 20 человек
Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 20 человек - РИА Новости, 11.05.2022
Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 20 человек
Количество пострадавших в масштабных пожарах в Красноярском крае увеличилось до 20 человек, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:40
2022-05-11T09:12
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Количество пострадавших в масштабных пожарах в Красноярском крае увеличилось до 20 человек, сообщил региональный минздрав.На стационарном лечении остаются четыре человека. Один из них — в стабильно тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики. Трое пациентов находятся в состоянии средней тяжести с положительной динамикой.Накануне региональный главк МЧС отчитался о ликвидации всех крупных возгораний.Масштабные пожары начались в Красноярском крае 7 мая. Их причиной стали множественные короткие замыкания, к которым привели обрывы линий электропередачи из-за штормового ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду.Всего за выходные зарегистрировали 273 возгорания в 18 муниципалитетах. Сгорели 518 домов и 309 строений. По данным регионального главка СК, погибли восемь человек. Ведомство возбудило уголовные дела по статьям "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей". Задержаны сотрудники ПАО "Россети-Сибирь" — "Красноярскэнерго".
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
08:40 11.05.2022 (обновлено: 09:12 11.05.2022)
 
Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 20 человек

Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 20, восемь человек погибли

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюЛиквидация пожара в Красноярском крае
Ликвидация пожара в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Ликвидация пожара в Красноярском крае. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Количество пострадавших в масштабных пожарах в Красноярском крае увеличилось до 20 человек, сообщил региональный минздрав.
"Всего в результате пожаров были травмированы 20 человек, госпитализировано 13 пациентов, из них в тяжелой степени — три пациента, средней тяжести — десять человек. Амбулаторно помощь оказана семи пациентам", — говорится в сообщении.
На стационарном лечении остаются четыре человека. Один из них — в стабильно тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики. Трое пациентов находятся в состоянии средней тяжести с положительной динамикой.
Накануне региональный главк МЧС отчитался о ликвидации всех крупных возгораний.
Масштабные пожары начались в Красноярском крае 7 мая. Их причиной стали множественные короткие замыкания, к которым привели обрывы линий электропередачи из-за штормового ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду.
Всего за выходные зарегистрировали 273 возгорания в 18 муниципалитетах. Сгорели 518 домов и 309 строений. По данным регионального главка СК, погибли восемь человек. Ведомство возбудило уголовные дела по статьям "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей". Задержаны сотрудники ПАО "Россети-Сибирь" — "Красноярскэнерго".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
05:20
В Красноярском крае трех человек задержали по делу о пожарах
 
ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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