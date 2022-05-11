https://ria.ru/20220511/pozhary-1787826640.html

Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 20 человек

Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 20 человек - РИА Новости, 11.05.2022

Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 20 человек

Количество пострадавших в масштабных пожарах в Красноярском крае увеличилось до 20 человек, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:40

2022-05-11T08:40

2022-05-11T09:12

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Количество пострадавших в масштабных пожарах в Красноярском крае увеличилось до 20 человек, сообщил региональный минздрав.На стационарном лечении остаются четыре человека. Один из них — в стабильно тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики. Трое пациентов находятся в состоянии средней тяжести с положительной динамикой.Накануне региональный главк МЧС отчитался о ликвидации всех крупных возгораний.Масштабные пожары начались в Красноярском крае 7 мая. Их причиной стали множественные короткие замыкания, к которым привели обрывы линий электропередачи из-за штормового ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду.Всего за выходные зарегистрировали 273 возгорания в 18 муниципалитетах. Сгорели 518 домов и 309 строений. По данным регионального главка СК, погибли восемь человек. Ведомство возбудило уголовные дела по статьям "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей". Задержаны сотрудники ПАО "Россети-Сибирь" — "Красноярскэнерго".

https://ria.ru/20220511/pozhary-1787818375.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)